La police traque les automobilistes fraudeurs

Griller un feu rouge, conduire en état d’ivresse ou ne pas respecter une limitation de vitesse constituent autant d’infractions malheureusement classiques à la Loi sur la circulation routière (LCR). Mais d’autres manquements, moins connus et de prime abord moins dangereux, sont aussi passibles de sanctions qui peuvent déboucher sur une arrestation pure et simple.

La police genevoise a ainsi décidé d’intensifier une certaine catégorie de contrôles. Cibles visées notamment: les permis de conduire et le défaut d’assurance.

L’offensive s’est concrétisée durant l’automne passé. Des opérations conjointes (police et gardes-frontières) ont été menées les 23 et 24 septembre, puis les 1er et 3 octobre sur la Rive droite comme sur la Rive gauche, près de zones frontières. Objectif: interpeller des détenteurs ou conducteurs de véhicules en infraction aux articles 96 et 97 LCR. Qui détaillent six infractions: conduite sans permis, avec un permis dont la validité est échue, conduite sans assurance responsabilité civile (RC), impôt véhicule impayé, défaut d’expertise (la fameuse visite technique) ou encore non restitution des plaques de contrôle.

«Au total, une vingtaine de véhicules ciblés par les autorités (ndlr: sur la base de renseignements donnés au préalable par l’Office cantonal des véhicules) ont été interceptés. Parmi eux, quinze automobilistes circulaient sous défaut d’assurance RC et ont été dénoncés à l’autorité compétente», indique la police dans un communiqué.

«Il faut rappeler que les infractions aux articles 96 et 97 LCR sont considérées comme des délits, précise Alexandre Brahier, porte-parole de la police. Le contrevenant est donc mis à la disposition du Ministère public. Et selon la gravité, dans des cas extrêmes – par exemple pour des récidives – il peut être placé en état d’arrestation. En outre, en cas de défaut de plaques ou de défaut à l’assurance, le véhicule est saisi.»

Par ailleurs, conduire sans assurance responsabilité civile peut avoir des conséquences assez dramatiques si un accident survient. Ce d’autant plus s’il y a des blessés. Certes, une assurance les prendra en charge, mais elle se retournera automatiquement contre le conducteur fautif. Et la facture peut alors être énorme!

La police profite donc de l’occasion pour rappeler aux usagers de la route de ne prendre le volant que si eux-mêmes et leur véhicule sont en règle. Et elle annonce que les contrôles systématiques visant les infractions aux deux articles de loi précités seront renouvelés dès le début de l’année prochaine.