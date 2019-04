La police peine à traquer les tapageurs de la route

Alors que vous dormez paisiblement, un motard à grosse bécane vous tire du sommeil. Ce pénible scénario, nombre de citadins l’ont vécu. Au péril de leur santé: «Plus le sommeil est dérangé par le vrombissement des moteurs, plus la santé en pâtit», prévient le Cercle Bruit à l’occasion de la Journée internationale contre le bruit, ce 24 avril. Pour cette quatorzième édition en Suisse, l’association, alliée à d’autres organismes comme la Société suisse d’acoustique, met l’accent sur le bruit excessif des véhicules à moteur.

Dans leur communiqué, les organisateurs du projet expliquent que lors d’une exposition aux bruits incommodants, le corps humain sécrète des hormones de stress qui font augmenter la tension artérielle et la fréquence cardiaque, menant sur la durée à des lésions vasculaires «pouvant entraîner infarctus, attaque cérébrale ou encore diabète».

Face au fléau du bruit excessif de certains véhicules, que fait la police? Nous nous sommes rendus au centre de la police routière, au Grand-Lancy, pour comprendre pourquoi les tapageurs du bitume sont difficiles à réprimer.

200 contrôles antibruit

Accroupi derrière une voiture de la police, le sergent-chef de la police routière genevoise Philippe Guiauchain tend un sonomètre, une sorte de gros thermomètre métallique, en direction du pot d’échappement pour montrer à quoi ressemble un contrôle antibruit. «Il faut se positionner à 45 degrés du pot d’échappement et cinquante centimètres de distance», explique-t-il. Son collègue fait vrombir le moteur. Proportionnalité oblige, les normes de bruit sont calculées en fonction du régime du moteur. Quand son collègue atteint un certain nombre de tours par minute, il enregistre les décibels affichés par le sonomètre.

Il s’agit dès lors pour le policier de comparer le chiffre avec l’homologation du véhicule. Si le chiffre est supérieur, ce qui doit être confirmé à l’Office cantonal des véhicules, le conducteur reçoit une coquette amende de 890 francs et l’obligation de mettre en conformité son véhicule.

À l’aide de ses sept sonomètres, la police routière a effectué deux cent actions spéciales antibruit l’année dernière. Elle teste aussi l’émission sonore lors de contrôles standards si le moteur paraît particulièrement bruyant. Sur doléances d’habitants dérangés la nuit, elle met en place des dispositifs de contrôle dans la zone concernée pendant une douzaine de jours.

En 2018, 601 amendes ont été infligées à des véhicules trop bruyants, dans environ 80% des cas des motos. Les voitures sanctionnées sont surtout des véhicules typés rallye, dont le pot d’échappement a été modifié, et des autos dont le pot d’échappement est défectueux.

La police combat en outre les «comportements non conformes», c’est-à-dire les montées en régime inutiles, par exemple à l’arrêt ou lors d’accélération pour la frime, ce qui est proscrit par la loi et punissable d’une amende de 230 francs.

Échappements intelligents

Cependant, la police ne peut pas «flasher» les conducteurs au moment de leur infraction, comme elle le fait pour la vitesse. Elle est obligée de les immobiliser et de faire un test à l’arrêt. Cela pose problème, car les constructeurs ont trouvé plusieurs parades aux contrôles à l’arrêt.

Dans les voitures récentes, ce sont les modes de conduite; en «sport», le moteur rugit davantage qu’en «éco». Seulement, lors du test, à l’arrêt, le conducteur sélectionne évidemment un mode plus silencieux. Une action totalement légale, a récemment confirmé l’OFROU. Les normes appliquées, identiques aux européennes, stipulent que le véhicule doit être testé en mode «normal».

«Face à ces technologies, on est désarmé.» Philippe Guiauchain, sergent-chef de la police routière genevoise

Dans les motos, notamment les Harley-Davidson, ce sont des systèmes d’échappement à clapet qui rendent la répression impossible. Ces dispositifs intelligents, très répandus, détectent lorsque la moto est au point mort, donc à l’arrêt et potentiellement en train d’être contrôlée. Le clapet se ferme alors et le bruit émis reste en dessous des limites légales. Et dès que la conduite est normale, les décibels montent à nouveau. «Face à ces technologies, on est désarmé, déplore Philippe Guiauchain. Du moment que l’Europe ne change pas ses normes, on ne peut rien faire. Il faudrait que la loi interdise le dépassement des décibels sous tous les rapports et modes.»

Radar antibruit

En attendant, la police routière met aujourd’hui en place un contrôle spécial d’envergure dans le cadre de la Journée contre le bruit. De son côté, le Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) développe en collaboration avec l’EPFL un radar permettant d’isoler le bruit émis par un véhicule en mouvement, de la même manière que pour la vitesse.

Un Genevois sur deux soufre du bruit

À l’occasion de la Journée contre le bruit, L’État de Genève dévoile une enquête sur les nuisances sonores perçues par les riverains. Selon l’étude, réalisée en mars 2019 sur un échantillon de 500 personnes, 46% des Genevois considèrent avoir rencontré des problèmes de bruit dans leur quartier ou logement au cours des douze derniers mois. Sans surprise, plus on s’éloigne du centre-ville, plus ce chiffre descend: 49% en Ville de Genève, 46% dans la couronne urbaine et 40% dans le reste du Canton.

Parmi les sources de nuisances sonores, la route occupe une place de plus en plus importante. La circulation en général représente 46% des nuisances sonores perçues en moyenne, contre 42% en 2016. Pour les deux-roues, le chiffre est passé de 1 à 8%. À l’inverse, le bruit des voisins a chuté de 39 à 29%.

Pour réduire le bruit de la route, le Département du territoire (DT) se targue d’avoir équipé d’un revêtement phonoabsorbant plus de 85% des routes cantonales identifiées comme problématiques. Une mesure qui semble donc ne pas réduire la pollution sonore. Selon le DT, Ce type de revêtement atténue certes le bruit des pneus jusqu’à dix fois mais reste sans effet face au tapage des moteurs. Ainsi, un pot d’échappement d’une moto ne respectant pas les normes peut être aussi bruyant qu’un camion, et une conduite trop nerveuse fait autant de bruit que le trafic généré par vingt voitures qui roulent simultanément en ville. Quelques conducteurs peuvent donc masquer la réduction générale du bruit de la route.

L’État recommande une série de pratiques contre les nuisances sonores: conduire souplement, bannir l’usage de pots d’échappement mal entretenus ou modifiés, limiter le volume de l’autoradio, particulièrement la nuit, et ne jamais sous-gonfler ses pneus. Selon les critères de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 46 000 années de vie en bonne santé sont perdues chaque année en Suisse suite aux perturbations du sommeil liées aux nuisances sonores.

