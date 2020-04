La police patrouille dans les parcs

Ciel bleu et soleil radieux: les conditions météorologiques invitent à la promenade en cette fin de semaine. Les autorités politiques et sanitaires ont pourtant mis en garde la population. Le semi-confinement reste plus que jamais de vigueur pour freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus. Les balades, si elles sont autorisées, doivent se faire dans le respect des consignes: distance sociale de deux mètres et pas de rassemblement de plus de cinq personnes. La police genevoise avait donné rendez-vous à la presse ce samedi après-midi pour suivre certains de ses agents sur le terrain.

C'est à l'entrée du parc des Evaux que les policiers attendent les journalistes à 14h30. Le groupe ainsi formé est plus compact que les promeneurs dont il est censé corriger le comportement. Sous la houlette du porte parole Silvain Guillaume-Gentil, des groupes se forment. Dans celui que nous suivons se trouvent un policier du poste de Versoix, un autre des Pâquis, un troisième du Bourg-de-Four. Durant la balade qui durera une grosse demi-heure, aucune infraction ne sera constatée. Dans ce parc qui semble vide, les promeneurs sont rares.

Max, 28 ans, le gendarme de Versoix, va sensibiliser une famille - père, mère, deux enfants. «On leur a dit de ne pas croiser les gens de trop près. Ils ont très bien compris, comme la plupart des gens, le sens de nos interventions. Mais certaines personnes estiment qu'elles ne sont pas à risque et qu'elles peuvent continuer de se comporter comme avant. Beaucoup de jeunes se regroupent. Quand on leur dit qu'ils doivent faire attention, par exemple à leurs grands-parents, ils comprennent. Mais d'autres nous disent qu'ils continueront de toute façon à faire comme bon leur semble.»

À d'autres moments, dans d'autres lieux, les policiers ont infligé des amendes, ou prévenu des promeneurs qu'ils étaient amendables. «C'est plus difficile de dire à des familles et des couples de respecter la distance sociale», glisse le policier en avisant, au loin, un groupe de trois personnes. Le pique-nique est organisé de sorte à respecter une certaine distance entre les convives. «Cela évolue, estime l'agent. Les gens prennent conscience de ce qui se passe. Les cercles formés sont de plus en plus larges. Je suis surpris en bien par la discipline des gens.»Sur leur passage, les promeneurs saluent les policiers, leur sourient. «Ils comprennent mieux le sens de ce que nous faisons que lors d'une intervention ordinaire», estime Max.

Plus loin, deux jeunes filles, Sylvia, 13 ans, et Camille, 15 ans, assises sur un banc en plein soleil, ont laissé un bon mètre entre elles. Difficile de dire si la vue des policiers fait son effet ou si le réflexe est spontané. "C'est facile à faire dans un parc ou à vélo, sourient les deux cousines. Chez soi ou sur le trottoir, c'est plus compliqué." Si elles regrettent de ne plus voir leurs grands-parents, les adolescentes ont l'air d'avoir en tout cas très bien compris pourquoi elles devaient accepter certaines contraintes.

De même pour Josiane, 73 ans, rencontrée quelques minutes plus tard, qui ne voit plus ses amis. Le déploiement policier ne la surprend pas: «C'est malheureux de devoir en arriver là. Mais s'il faut le faire, c'est très bien. Je viens tous les jours me promener ici et heureusement, je vois une amélioration dans le comportement des gens. Ce serait quand même très dommage d'être confiné totalement pour les quelques personnes qui ne respectent pas ce qu'on leur demande.»

A la fin de la patrouille, Silvain Guillaume-Gentil dresse un bref bilan. «Nous n'avons pratiqué aucune intervention, les promeneurs ont un comportement conforme à ce que l'on attend. Il est encore trop tôt pour parler d'amélioration générale. Il faudra attendre la fin du week-end», déclare-t-il.

Autre parc, même ambiance. Aux Bastions à 16h, les promeneurs sont là, mais plutôt rares par rapport au temps normal. Et surtout, ils sont pour la plupart solitaires. Ici et là, quelques groupes. Un duo de sportives avec un coach. Deux jeunes garçons qui jouent. Puis quatre Anglo-saxons, Rob, Simon, Colin et Caprice, tous trentenaires, assis en cercle. Américains et Canadiens, ils respectent les consignes «depuis le début et ont l'impression que tout le monde fait de même». De sorte qu'ils ont un sentiment de déconnexion entre «ce que l'on voit autour de nous et ce que l'on entend dire».