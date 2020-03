La police genevoise va fermer la plupart de ses postes

La direction de la police genevoise a pris ce jeudi la décision de fermer au public la majorité de ses postes. Dans un communiqué, elle explique que «dans le prolongement du plan de continuité mis en œuvre par le Conseil d'État le lundi 16 mars 2020 et afin de garantir sur la durée des prestations sécuritaires, décision a été prise de limiter à deux postes de police la prestation d'accueil au public».

Les deux postes qui demeureront ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sont ceux des Pâquis (situé à la rue de Berne 6, tél, 022/427 67 30) et de l'aéroport (route de l'Aéroport 21, tél: 022/427 57 90). «Ces deux postes fonctionnent déjà de la sorte à l'année et ont les structures et les effectifs adéquats, précise Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise. Le premier est bien situé au centre-ville et le deuxième est facilement accessible par la bretelle autoroutière.»

C'est bien sûr la situation actuelle qui «contraint la police à des ajustements organisationnels», ajoute sa direction dans un communiqué, ceci «dans le but de pouvoir garantir en tout temps et sur une période indéterminée les prestations de sécurité, ainsi que les nouvelles missions en lien avec l'épidémie COVID-19». Cette décision entrera en vigueur le samedi 21 mars 2020 à 6h du matin et ce jusqu'à nouvel avis.

«La sécurité dans l'espace public est bonne actuellement en termes de criminalité et de délinquance, relève encore le porte-parole. Mais notre objectif est d'assurer davantage de présence policière dans la rue, notamment pendant la journée.»