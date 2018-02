La police genevoise s’attaque aux bateaux à coups de marteau

Scène extraordinaire, mardi matin, dans le port du quai Wilson. Des policiers s’attaquent à des bateaux à coups de marteau! Il ne s’agit pas d’un quelconque exercice, mais d’une authentique opération de sauvetage menée tambour battant. En cause, le froid polaire et la bise noire qui a violemment soufflé durant la nuit.

Une barque a coulé

Conséquence de ces rafales à répétition: plusieurs bâches censées protéger les embarcations amarrées n’ont pas tenu le choc. Du coup, les vagues sont passées par-dessus la digue et ont joyeusement éclaboussé les bateaux. Les températures ultranégatives de la nuit (jusqu’à -10 degrés!) ont fait le reste. L’eau projetée sur les coques, les amarres, les mâts et autres superstructures a rapidement gelé, enveloppant les rafiots d’une couche de glace atteignant parfois plus de 10 centimètres! Du plus bel effet visuel, mais désastreux pour la flottaison…

Face à cette basse attaque du froid, la police du lac a fait feu de tout bois. Dégainant leurs marteaux, les agents ont grimpé sur les embarcations. En prenant garde à ne pas les abîmer, ils ont brisé la glace par petits morceaux. Il était néanmoins trop tard pour sauver une petite barque jaune, qui a coulé.

Six embarcations à la dérive

«La police du lac est intervenue ce mardi sur cinq bateaux amarrés au quai Wilson, précise Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police. Elle a aussi fait un tour complet des ports du canton. Par ailleurs, depuis dimanche, il a fallu aller rechercher six embarcations qui s’étaient détachées du côté de la Belotte, des Eaux-Vives et de la Perle du Lac.»

Sachez encore que la police du lac intervient de sa propre initiative. «Cela fait partie de ses missions. Nous ne facturons pas les coups de marteau aux propriétaires de bateau», sourit le porte-parole. (TDG)