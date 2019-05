La police est devenue beaucoup plus à l’aise avec l’organe de médiation

Entré en activité en 2016, l’organe de médiation de la police (OMP) a vu ses activités augmenter en 2018. Paradoxalement, c’est plutôt bon signe car cela montre que cet outil de résolution des conflits est de plus en plus utilisé pour apaiser les tensions entre forces de l’ordre et citoyens, notamment grâce à une meilleure adhésion de la police au processus.

À noter que cette petite structure verra sa médiatrice principale, Fabienne Bugnon, et ses deux adjoints quitter leurs fonctions à la fin de cette année.

Dans son bilan annuel, l’organe précise que sur les 101 sollicitations (73 en 2017), 62 ont nécessité l’ouverture d’un dossier, soit 3 de plus qu’une année auparavant. Les autres demandes ont été réorientées ou n’entraient pas dans les compétences de l’OMP.

«Dans la plupart des cas, ce n’est pas tant la sanction qui est contestée, mais bien l’aspect relationnel, le contexte ou encore le contenu du rapport de contravention qui a été dressé», écrit le Département de la sécurité dans son communiqué. Ce ne sont toutefois pas uniquement les citoyens qui saisissent l’OMP. La commandante de la police l’a fait à 22 reprises, le Conseil d’État à 5, des associations 5 fois et des citoyens 23 fois.

En 2018, l’organe de médiation s’est vu attribuer pour la première fois la compétence de s’occuper des dossiers concernant les agents de police municipale (APM). Seules quatre affaires lui ont été transmises, toutes par des APM.

Commentaire de l’OMP: «Le travail des polices municipales relevant, en particulier dans les petites communes, d’une action de proximité, les situations conflictuelles se règlent souvent directement auprès des APM eux-mêmes.»

L’OMP dispose de différents types d’intervention en fonction des besoins. Il peut agir par le conseil, l’écoute et le soutien ou l’orientation. Les médiations proprement dites sont de deux ordres: la médiation navette, lorsque l’une des parties au moins ne veut pas rencontrer l’autre, et la médiation en présence des deux protagonistes. La navette a été utilisée 20 fois en 2018 et la médiation présentielle 15 fois.

Avec quel succès? «Le taux de satisfaction, mesuré par l’envoi systématique d’un questionnaire aux parties à l’issue du processus (avec un retour honorable de 35%), montre une appréciation positive tant de la part des personnes qui ont saisi l’OMP que des policiers sollicités», indique le rapport.

(TDG)