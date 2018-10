Les maçons poursuivent la grève ce mercredi

Mardi matin dès 7 h 30, 1800 travailleurs du secteur du gros œuvre ont occupé le pont du Mont-Blanc trois heures durant. Ils ont ensuite défilé dans la ville jusqu’en milieu d’après-midi, appelant leurs employeurs à la négociation. En fin de journée, les maçons ont décidé de reconduire la grève mercredi.

Dès le début du mouvement, il avait en effet été annoncé que la grève pourrait être reconduite et des contacts avaient été pris avec la police. L’autorisation de manifester a été reconduite «exceptionnellement» par le Département de la sécurité. «Mais sans passage sur le pont du Mont-Blanc», précise le conseiller d’État Mauro Poggia, désormais responsable de ce dicastère.

«La différence pour nous, c’est que nous ne bloquerons pas les accès à la ville comme mardi, nous interviendrons au fur et à mesure de l’avancement du cortège», explique Chloé Dethurens, porte-parole de la police genevoise.

Les Transports publics genevois (TPG) ont également pris des dispositions. «La deuxième journée de manifestation du secteur de la construction devrait à nouveau perturber fortement le réseau des TPG», indique un communiqué. Ces derniers s’attendent, en effet, à de nouvelles difficultés de circulation durant toute la journée du mercredi dès 6 h 30 sur la majorité de leurs lignes.

Échec ou succès?

Mardi, la manifestation a été un peu moins fournie en matinée qu’espéré par les syndicats. Elle se serait toutefois étoffée dans l’après-midi. Une mobilisation moyenne qui fait dire à Nicolas Rufener, secrétaire général de la Fédération des métiers du bâtiment, que cette journée de grève a été «un échec cuisant». Selon lui, «les syndicats ressortent affaiblis de cette action. Ce jusqu’au-boutisme risque surtout de faire des dégâts chez les travailleurs.»

L’appel à la grève lancé par Unia, le SIT et Syna vise à pousser le patronat à ouvrir de «véritables négociations» tant au niveau cantonal que national. Entamée lundi au Tessin, une série d’actions se déroulera partout en Suisse jusqu’au début du mois de novembre sur fond de renouvellement de la convention nationale.

«Le conflit au niveau national n’est pas étonnant. Ce qui l’est davantage, c’est ce qui se passe à Genève, a lancé aux manifestants Alessandro Pelizzari, secrétaire régional d’Unia. Jusqu’à récemment, nous avions toujours réussi à dialoguer, même si cela pouvait être musclé.» Les thématiques que veulent aborder les syndicats ne sont pas nouvelles. Il s’agit de la protection des travailleurs de plus de 50 ans, du recours jugé excessif au travail temporaire sur les chantiers, ainsi que du paiement des arrêts de travail provoqués par des intempéries.

«À Genève, le taux de travailleurs temporaires sur les chantiers dépasse régulièrement les 50%, et des chiffres de plus de 70% sont désormais courants», enchaîne Thierry Horner, du SIT. Conséquence selon lui: des baisses de salaire des maçons – repris comme temporaires sans prise en compte de leur qualification ni de leur ancienneté – mais aussi une mise en danger de leur retraite anticipée. Il faut en effet cotiser en continu avant la préretraite pour pouvoir en bénéficier à partir de 60 ans.

Flexibilisation exigée

Sur le plan national, la situation n’est pas moins tendue. Après avoir refusé durant neuf mois de résoudre le problème de financement de la retraite anticipée autrement que par un relèvement de l’âge de la préretraite, la Société suisse des entrepreneurs (SSE) est entrée en matière.

«C’est exact mais la SSE a posé des conditions inacceptables pour nous, commente Nico Lutz, responsable du gros œuvre pour Unia Suisse. Elle exige une énorme flexibilisation du travail, périlleuse pour la santé des travailleurs, ainsi que la possibilité de réengager des collaborateurs sans tenir compte de leur salaire antérieur. Et ce n’est pas tout! Ils veulent également que les missions de moins de quatre mois sur les chantiers ne soient plus soumises aux salaires minimaux des conventions. Cela concernerait également les travailleurs détachés, ce qui ouvrirait grande la voie au dumping salarial.»

Avec les pendulaires en galère dans le chaos routier

«Je serai en retard, désolée, c’est la galère!» Pianotée par Christelle sur son portable à l’arrêt TPG de Bel-Air, cette phrase – ou ses analogues – a dû être la plus diffusée sur les messageries à Genève mardi matin. Le cortège des maçons en grève, réunis à l’aube sur la place des Vingt-Deux-Cantons puis campés sur le pont du Mont-Blanc, a mis Genève sens dessus dessous en pleine heure de pointe. Le désordre a perduré jusque dans l’après-midi.

Vers 8 heures, un calme suspect règne au centre-ville. On est vite détrompé par les clameurs syndicales émanant du pont du Mont-Blanc. On comprend ensuite que l’habituel tumulte motorisé est retenu en amont par des barrages successifs. Pour éviter une saturation du centre, la police a dévié le trafic dès la périphérie. Quand elle y parvient. À 8 h 10, la conductrice d’un gros 4x4 blanc force ainsi un barrage policier à l’angle de la place du Port et de la rue du Rhône pour se ruer dans cette dernière. C’est en vain qu’un agent tente de la raisonner et d’ouvrir sa portière verrouillée. Partout alentour, la circulation est engluée. Seuls semblent s’en sortir des cyclistes fugaces, aux comportements plus erratiques que jamais.

À Rive, des passagers attendent par grappes des bus évanescents sur des quais trop exigus. Ces pendulaires en galère n’avaient pas tous été informés des perturbations attendues. «Je n’ai pas eu trop de mal à descendre de la Servette, même si on était serrés comme des sardines, mais je ne sais pas si je vais parvenir jusqu’à Meinier», raconte Marisol. À côté d’elle, Ilidia, 14 ans, tente de poursuivre son odyssée entamée en car transfrontalier à Thonon pour se rendre à l’école: «On a mis une trentaine de minutes juste pour franchir Vésenaz.» Mireille, qui guette le tram, a emprunté le même axe et a mis quarante-cinq minutes pour rallier le centre-ville: «Déjà plein à Vésenaz, le bus ne s’est presque plus arrêté jusqu’à Genève-Plage, raconte-t-elle. Mais le périple commence à peine: je devrais déjà être à Carouge et j’avais des rendez-vous ce matin.»

Sur le quai d’en face, des élèves du Collège privé Saint-Louis de Corsier listent avec joie les cours qu’ils sont en train de rater. «Ça tombe trop bien, on avait un test d’anglais», se réjouit cette adolescente. «Ne vous faites aucun souci pour nous», rigole sa camarade. Soudain, un bus arbore le sigle G et est pris d’assaut. Trop petit pour la ruée, il laissera des passagers en rade sur le trottoir.

Tous n’affichent pas la désinvolture des adolescents. «J’ai une heure de retard, ronchonne Fernando. Je ne pensais pas qu’il me faudrait cinquante minutes pour aller du Petit-Saconnex aux Eaux-Vives sur mon scooter que j’amenais en révision. Je n’ai pas choisi le bon jour…» Marc Moulin

