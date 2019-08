La plus vive hausse de frontaliers à Genève depuis 2016

Le nombre de frontaliers a connu une forte croissance à Genève durant le deuxième trimestre de l'année. Le canton compte désormais 85 897 frontaliers actifs, en hausse de 3,2% en une année. Un peu plus de 52 000 frontaliers sont des hommes, ce qui représente 61% du total. La Ville de Genève enregistre le plus grand nombre de frontaliers (34 000), suivie de Meyrin (10 000), Carouge (9900) et Plan-les-Ouates (5600).

«Cette hausse est la plus élevée enregistrée en un trimestre depuis la fin 2016», note l'Office cantonal de la statistique. Il y a dix ans, le canton en employait quelque 56 000. À l’échelon du pays, le nombre de frontaliers étrangers actifs s’accroît de 2,4% au deuxième trimestre 2019.

Économie genevoise à plein régime

Cette hausse indique surtout qu’au deuxième trimestre, l’économie genevoise tournait à plein régime, comme l’indiquait la baisse du chômage sur un an. Publiée fin juin, une étude conjoncturelle relevait qu’après un fléchissement de la croissance de l’économie mondiale observé au second semestre de 2018, qui a particulièrement touché l’Europe, la Suisse retrouvait un peu d’allant au premier trimestre. Un regain également observé dans le canton de Genève, puisque au premier trimestre, tant les exportations que l’emploi étaient en nette progression.

«Dans la plupart des branches d’activité, écrivait alors l’Ocstat, la marche des affaires est satisfaisante et les perspectives sont plutôt optimistes. L’indicateur avancé de l’économie genevoise (ICO) conforte les attentes d’un redressement de la conjoncture.» La question est de savoir si les vents positifs se poursuivront. Les tensions en Chine, la guerre commerciale entre ce pays et les États-Unis, ainsi que les difficultés internes à l’Union européenne, pourraient inverser les tendances.