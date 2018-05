La plage fictive d’un hôtel trois étoiles de Versoix

«Une plage à deux pas de la ville (…). Une envie de plage? De se détendre les pieds en éventail sur un transat? Une ambiance palmiers et tongs vous attend!» La newsletter du Lake Geneva Hotel use de la figure de style afin de promouvoir le nouvel aménagement de sa terrasse pendant la période estivale. Celle-ci, équipée de palmiers, de chaises longues et d’une vue sur le lac, recrée certes une «ambiance plage». De là à titrer «Une plage à deux pas de la ville», il faut aimer les métaphores: les plages les plus proches sont celles de la Bécassine (à environ 700 m) et de Port-Choiseul (à environ 1 km). Et la terrasse n’est pas au bord de l’eau mais au bord de la route. En plus de jouer sur le poids des mots, l’établissement trois étoiles de Versoix joue aussi le choc des photos.

Pour illustrer son propos, l’hôtel utilise l’image d’un homme d’affaires sur une plage de sable fin bordée de palmiers et d’une eau turquoise. Il ne s’agit évidemment pas de la Bécassine mais d’une photo générique de plage, dont on peut acheter les droits pour 12 francs sur un site de stock d’images. Évidente pour un Genevois, la différence ne sera peut-être pas perçue par les touristes…

Par ailleurs, la photo de la terrasse, authentique, utilise un procédé classique de mise en valeur, avec un choix d’angle qui ne figure pas la route. Mais elle laisse apparaître un triangle bleu dans un coin de la photo, que l’on peut confondre au premier coup d’œil avec le rebord d’une piscine. Il n’en est rien: il s’agit d’un revêtement de couleur bleue.

«Il ne s’agit que d’un clin d’œil, estime Sandra Crettenand, responsable marketing du groupe BOAS, opérateur de l’hôtel. Il y a une ambiance farniente sur la terrasse, on a fait un jeu de mots.» Et la photo d’illustration? «Et alors? On voit bien que c’est l’océan Indien, il ne faut pas la prendre au premier degré!»

Valérie Muster, responsable de la permanence de la Fédération romande des consommateurs, conseille à ceux qui se sentent heurtés de saisir la Commission suisse pour la loyauté. Son porte-parole, Thomas Meier, refuse de prendre position sur un cas concret sans plainte. Il indique seulement de manière générale qu’il est «déloyal d’user d’illustrations qui ne sont pas équivalentes à la réalité – sauf quand la situation est clairement explicitée en mots».

