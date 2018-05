La plage des Eaux-Vives reçoit une bouée financière de 6 millions

Foin de tergiversations! Quand on aime on ne compte pas. Le Grand Conseil accepté vendredi à l'unanimité de donner les moyens financiers à la plage des Eaux-Vives de se doter de blocs sanitaires et des autres infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Les députés ont ajouté six millions dans la corbeille, ainsi que le leur proposait le député Vert François Lefort.

Très attendue par les Genevois, la plage des Eaux-Vives est un projet déjà ancien puisque les crédits (61 millions de francs) ont été votés il y a dix ans. Porté à l'époque par le conseiller d’État Robert Cramer, le projet avait été stoppé suite à un recours gagnant du WWF. Ce sont ces péripéties ainsi que les modifications du projet initial qui expliquent les six millions qui manquaient au financement.

Le refus de Barthassat

Dans un premier temps, le conseiller d’État Luc Barthassat, responsable actuel du dossier, avait estimé possible de rester dans l'enveloppe accordée, mais notamment en ne prévoyant plus qu'un bloc sanitaire au lieu de deux. Le magistrat PDC avait également tenté d'approcher la Ville de Genève afin qu'elle finance ces toilettes.

Sentant poindre une potentielle Genferei, des députés de gauche ont rapidement décidé de déposer eux-même la demande de crédit supplémentaire. Il n'aura finalement fallu qu'une séance ce printemps à la Commission des travaux du Grand Conseil pour boucler son étude. Le crédit a été accepté à ce stade par tous les commissaires, moins une abstention PLR. Et c'est ce projet qui a été validé vendredi en plénière. Sans faire aucune vague.

Ouverture partielle en 2019

Le projet ne se limite en réalité pas à une plage de 500 mètres de long. Il comprend également un nouveau port public de 226 places d'amarrage, complétées par 245 places pour dériveurs, cinq cabanes pour les pêcheurs professionnels, un restaurant, ainsi qu'un jardin d'eau et une passerelle.

Les travaux pour la plage ont finalement pu débuter en septembre 2017 et vont bon train. Elle devrait être partiellement ouverte au public à l'été 2019. Mais le site ne sera totalement aménagé et livré qu'en 2022. (TDG)