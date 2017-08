La plage des Eaux-Vives naîtra d’un flot de camions

On passe enfin au concret. Après une longue gestation politique et surtout judiciaire, la plage des Eaux-Vives va se matérialiser peu à peu d’ici à l’été 2019. Le projet, qui comprend aussi une extension portuaire à la Nautique, devrait être totalement achevé en 2020.

Si des interventions préparatoires ont démarré en juillet, c’est en septembre que la construction de la plage proprement dite commencera. Dans un premier temps, des fouilles archéologiques doivent encore avoir lieu sur les lieux. Ensuite, cet hiver, des palplanches d’une quinzaine de mètres seront insérées dans le lit lacustre afin de créer une piste d’où pourront se dérouler les opérations de remblayage. Des opérations moindres que prévu il y a quelques années puisque le projet a été redimensionné, sous la pression du WWF, afin de minimiser l’impact sur le milieu lacustre.

Dès le printemps prochain et pour une petite année, ce seront près de 100 000 mètres cubes de remblais qui seront déversés pour créer le parc. C’est un petit dixième de ce qui se gère dans le canton en une année. Entre les gravières et les autres chantiers qui seront en cours (route des Nations, quartier de l’Etang), on ne devrait pas avoir de problème de fourniture locale. Seules des dalles minérales devront être importées de l’Ain.

Les autorités prévoient que le chantier verra passer au quotidien jusqu’à 80 camions. C’est beaucoup. Mais c’est une infime variation sur un quai qui, en semaine, voit défiler plus de 37 000 véhicules par jour. Ces poids lourds devront emprunter le seul réseau routier principal. Certains acheminements se feront en outre par bateau.

