La plage des Eaux-Vives, c’est dans deux mois

Ça y est presque! La plage des Eaux-Vives sort enfin des eaux. Et la date est fixée: on pourra dès le 22 juin étendre sa serviette de bain sur ce nouvel espace de baignade qui a créé tant d’enthousiasme et d’attente, situé entre Baby-Plage et la nautique. D’ici là, la zone est encore en plein chantier, cinq pelleteuses et près de 40 hommes s’activent pour que «tout» soit prêt dans les temps. Derniers coups de collier avant d’accueillir jusqu’à 8000 baigneurs impatients.

La visite du chantier démarre par la zone de baignade, quasi terminée. Les épis lisses en pierre calcaire qui séparent déjà la rive en quatre petites plages ont une triple fonction: ils cassent les vagues de bise et donc réduisent le courant, servent de pontons pour s’allonger sans se casser le dos et maintiennent le terrain.

«Il y aura du sable?»

«Tout le monde nous demande si ce sera une plage de sable!» s’amuse Alexandre Wisard, directeur du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche au Département du territoirem, en regardant autour de lui. La réponse: assez peu, en réalité. On en profitera dans le prolongement de l’actuelle Baby-Plage, davantage protégée du courant, mais ensuite, ce sont 30 000 m3 de gravier fin qui recouvrent le sol. «C’est du gravier roulé de maximum 2 cm, pensé exprès pour ne pas casser la plante de pied. Et la pente est douce pour qu’une personne de taille moyenne ait pied sur environ 30 m», précise Alexandre Wisard. Mais il faudra rester vigilant, aucun service de surveillance ne sera organisé. Le soir, aucun lampadaire pour illuminer la plage non plus, mais de simples éclairages d’ambiance au sol.

Le silence surprenant, vu la proximité avec le quai Gustave-Ador ultrafréquenté, est juste interrompu par des pelleteuses derrière nous. Elles recouvrent de béton l’allée de 450 mètres de longueur et 5 mètres de largeur, la promenade de la plage qui longe le parc. Il faut encore un peu d’imagination pour s’imaginer ce dernier, qui est pour l’heure une vaste zone terreuse au milieu de laquelle une dizaine d’arbres viennent d’être plantés. Du gazon devrait pointer ces prochaines semaines. L’arrosage sera assuré grâce à l’eau du lac pompée. «Nous devions faire attention de planter les arbres de façon à ne pas obstruer la vue depuis le parc des Eaux-Vives et le parc La Grange», explique Franck Pidoux, chef de projet.

De l’autre côté, des hommes donnent des coups de pioche, retournent la terre pour y déposer plus de 5000 plants de roseaux et autres plantes de milieux humides. Le jardin d’eau triangulaire d’environ 1,8 hectare est la concession faite après le recours du WWF. La roselière permet de limiter la quantité de remblais versés dans le lac et de créer un espace calme et riche du point de vue de la faune et la flore.

Le projet de petite passerelle qui reliait le parc au quai a, lui, été abandonné, comme l’explique Alexandre Wisard. «On craignait que les baigneurs s’en servent pour sauter dans l’eau, comme ils le font au pont de Sous-Terre. Cela aurait été d’autant plus dangereux que l’eau est inadaptée à la baignade, puisqu’elle se renouvelle tous les cinq à sept jours seulement.»

Treize ans d’attente

Le planning des travaux sera respecté pour cette première inauguration. Première, car il faudra attendre avril 2020 pour manger au Restaurant de la Plage, composé d’une salle intérieure de 100 m2 et d’une terrasse de 200 m2. Il offrira «la plus belle vue de Genève», assure Alexandre Wisard, et proposera un plat du jour à 19 francs. L’extension du port public, dont on ne voit pour l’heure qu’une plateforme, sera finalisée l’été prochain. Au total, 226 bateaux et 245 dériveurs pourront s’y amarrer. Cinq cabanes pour les pêcheurs professionnels et une pour pêcheurs amateurs verront le jour juste derrière à l’automne de la même année.

«Après treize ans de discussions, donc deux ans de recours et un chantier rendu plus compliqué par des fouilles archéologiques plus importantes que prévu, c’est une grande fierté de le voir aboutir», ajoute-t-il, avant de souligner le soutien sans failles du Grand Conseil, qui a voté à deux reprises à l’unanimité les crédits (67 millions) accordés à ce projet si inhabituel. «Le dernier gros chantier lacustre à Genève remontait à 1969, avec Port-Choiseul.»

L’inauguration de la plage fait office d’amuse-bouche, car elle sera partielle et temporaire. La plage sera fermée à nouveau entre le 29 septembre et avril 2020. Certains tassements du fond du lac bougeront forcément, il faudra alors les corriger. Encore un peu de patience donc. (TDG)