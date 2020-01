La place de Saint-Gervais s'ouvre aux plus démunis

Il y a du linge qui pend sur la place de Saint-Gervais. Mais on n’est pas en Italie, et encore moins en été. Les habits qui se dévoilent en ce lundi 20 janvier balayé par la bise sont de saison. Vestes, écharpes, bonnets ou pulls, étendus entre un arbre et la fontaine, rappellent qu’on est en plein hiver. Surtout, ils cherchent preneur. Gratuitement, dans le cadre de l’action #AccrocheTonManteau.

Le concept est né il y a une poignée d’années au Canada, avant d’essaimer en Europe, notamment en France, en Belgique et au Royaume-Uni. Il est d’une simplicité déconcertante. Il s’agit seulement d’apporter sur place des vêtements dont on n’a plus l’utilité. Ces derniers sont alors mis à la disposition des plus démunis. Nul besoin de remplir un formulaire ou de laisser son nom, chacun se sert selon ses besoins.

De Téhéran à Genève

La cheville ouvrière de cet élan de solidarité, organisé pour la première fois en Suisse, s’appelle Vida Aymon. «J’ai eu connaissance de ce mouvement grâce à maman, qui vit entre la Suisse et l’Iran. Elle l’a elle-même découvert dans les rues de Téhéran», explique cette femme de 44 ans, fondatrice et directrice d’une société de management.

«L’objectif, c’est d’abord de donner quelque chose, simplement faire un geste généreux, poursuit-elle. Bien sûr, plusieurs associations récoltent déjà les vêtements. Mais #AccrocheTonManteau va un peu plus loin: grâce à cette présence dans l’espace public, il rappelle aux passants que la pauvreté est aussi une réalité à Genève. Et qu’elle peut toucher chacun d’entre nous.»

Le plaisir de donner

Ces paroles s’accompagnent à l’écrit. À l’initiative de l’Église catholique romaine (ECR), qui soutient le projet, des messages rédigés par des démunis ont fleuri aux côtés des habits exposés. Un parmi d’autres? «La pauvreté en Europe, on est des champions pour la cacher.» Signé Samuel, qui fréquente l’Oasis, lieu d’accueil de la paroisse Servette-Vieusseux.

«À Saint-Gervais, nous voulions aussi provoquer la rencontre des Genevois avec les personnes précarisées, par le biais de ces messages», indique Ines Calstas, responsable de la Pastorale des milieux ouverts de l’ECR. Des démunis sont aussi présents sur la place. On repère quelques barbes connues des lieux d’accueil. D’autres visiteurs ne parlent pas français. Avec un sourire gêné, une femme pose sur sa tête une jolie chapka, tout étonnée de pouvoir repartir avec.

Florita et Mihai, eux, sont venus les mains pleines. Ils repartiront les mains vides, mais heureux. Ce couple d’Onésiens a répondu à l’appel répercuté, entre autres, sur les réseaux sociaux. «Nous avons amené deux vestes chaudes et un pull. Nous aurions pu apporter plus, mais nous sommes en bus», confie Florita. «Mieux vaut se débarrasser qu’amasser…», enchaîne Mihai. Pourquoi ne pas avoir déposé ces vêtements dans les bennes prévues à cet effet, plus proches de leur domicile? «Cela nous arrive, mais on ne sait pas trop qui en profite ensuite, remarque Florita. Souvent, le matin, on voit plein d’habits joncher le sol. Ici, les gens en bénéficient tout de suite.»

Un réel besoin

L’action d’hier a en effet raisonnablement attiré du monde entre midi et 16h. Des gens qui avaient un réel besoin d’habits chauds? «Des élans de solidarité tels que celui-ci sont toujours positifs», tient à relever Typhaine Guihard, responsable du Vestiaire social, qui fournit gratuitement vêtements, chaussures et linge de maison aux personnes en situation de grande précarité. «Ce qui est important après, c’est que les habits qui n’ont pas trouvé preneur reviennent dans les bons circuits. Car il y a un réel besoin à Genève, où plus de 1% de la population est bénéficiaire du Vestiaire, soit 5500 personnes. La demande est telle que nous avons déjà distribué tout notre stock de vestes d’hiver pour hommes et enfants.»

Que l’aide aille aux bonnes personnes, c’est aussi la priorité d’Alain Bolle, directeur du Centre social protestant: «Dans cette optique, il aurait été bien que cette dame prenne contact avec nous, pour savoir aussi que faire des habits qui lui restent. Cela dit, la précarité invisible doit être combattue par ce type d’action, et l’idée de sensibiliser les gens ne peut être que saluée.»

Qu’on se rassure, les habits qui n’auront pas été distribués ce lundi à Saint-Gervais prendront le chemin de l’Oasis. De son côté, Vida Aymon confie qu’elle ne savait pas trop où chercher des contacts pour cette première. «Cette action, c’est un cadeau, estime-t-elle. J’espère qu’on pourra la répéter et qu’elle suscitera des vocations ailleurs en Suisse.»