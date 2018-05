La piscine olympique du Lignon entre à petit pas dans sa saison d’été

Dernier de classe aquatique, le bassin extérieur du Lignon ouvre enfin ce samedi 19 mai. C’est une bonne nouvelle pour les quelque 35 000 habitants de la commune, assez jaloux de voir leurs voisins lancéens se baigner dans un eau olympique à 25 degrés depuis déjà trois bonnes semaines. Mais les frustrations légitimes ne viennent pas que de Vernier. Aux Charmilles comme à Saint-Jean, on attendait de pied ferme cette ouverture.

Une adresse en souffrance qui se discute jusqu’aux Grottes. Son marché du jeudi faisait se croiser hier des nageurs qui, eux aussi, comptaient les jours avant d’enfourcher leur vélo et de remonter l’avenue d’Aïre. Sentiment partagé: «La piscine extérieure du Lignon est de loin la plus belle de la Rive droite. Celle de Varembé est une gouille sympathique au milieu d’un décor minéral. On y va davantage pour bronzer que pour nager. Il n’y a pas photo.»

Train d’économies

Ce capital de séduction est certes flatteur; pour autant, il n’émeut pas les élus verniolans qui ont dû prendre des mesures pour réduire un budget communal lourdement déficitaire, plus d’un million et demi. Pour éviter qu’il n’augmente, on a donc voté un train d’économies, plus d’une centaine de mesures dont celle, justement, qui vise à réduire la saison d’été de la piscine extérieure (deux semaines en mai, une semaine en septembre). On diminue ainsi les coûts au niveau du personnel saisonnier, dans une période où «l’incertitude de la météo nous aide à prendre ce genre de décision», répond l’actuel et pour encore quelques jours maire de Vernier, le Vert Yvan Rochat.

Avantage structurel

Le ciel lui a donné raison. Il s’est montré peu généreux depuis début mai. Sans soleil affirmé, les gardiens de bains sont toujours surnuméraires au bord de la fosse à plongeons. Sauf à Marignac, où l’enceinte abritée par de hauts murs reste agréable malgré la bise et les nuages. «Lancy dispose d’un avantage structurel incontestable, avec notamment sa liaison aquatique entre les vestiaires et son bassin principal», poursuit M. Rochat.

Liaison aquatique: jolie formule qui, en effet, très concrètement, permet d’avancer à grands pas sur le terrain de la viabilité hivernale d’un bassin extérieur.

Les pas sont plus petits au Lignon, malgré le site assez unique et la banderole géante qui recouvre une partie du mur d’entrée. On la voit de loin, cette affiche. Son contenu est honnête, quoique peu sportif. On y apprend – bonne nouvelle - que le restaurant de la piscine est, lui, «ouvert sept jours sur sept» et que les charbonnades et fondues bourguignonnes sont, chaque week-end, «à volonté». Gambas et viande de boeuf nagent dans des sauces maison qui mettent réellement en appétit.

Popularité grandissante

Le prix de l’abonnement estival, en revanche, reste inchangé pour les baigneurs, et ce malgré les 20 jours en moins et une fermeture le 2 septembre déjà, soit trois longues semaines avant la fin de l’été. C’est quand même un peu parcimonieux, à une époque, la nôtre, où la nage est en train de devenir aussi populaire que la course à pied. Le premier dimanche d’exploitation de la piscine de Lancy, le 6 mai, il faisait beau et chaud. Résultat: 1800 entrées, record battu à cette période de l’année. (TDG)