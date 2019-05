La piscine des Vernets ouvrira jusqu'à 22h deux soirs par semaine

Cette année 2019 sera définitivement celle des nageurs. Après l’ouverture à l’année de la piscine de Lancy-Marignac, nous apprenons ce lundi après-midi que les Vernets vont eux aussi bénéficier d’horaires élargis dès le 16 septembre. Le bassin olympique sera ouvert jusqu’à 22 h les lundis et vendredis soir, contre respectivement 18 h et 20 h aujourd’hui. Le transfert à Lancy d’une partie des clubs dégagera jusqu’à 8 lignes d’eau supplémentaires durant ces créneaux horaires. La Ville estime que ces améliorations permettront d'accueillir entre 600 et 800 usagers en plus.

«Avec 32% d’adeptes parmi la population, la natation est, après la randonnée, le sport le plus pratiqué à Genève», souligne le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève dans son communiqué. En 2017, les piscines des Vernets et de Varembé ont ainsi enregistré plus de 625 000 entrées. Les conséquences, on les connaît: cet engouement, combiné aux besoins toujours plus importants des clubs, a engendré une saturation des bassins. Fort de ce constat, Sami Kanaan, maire de Genève et magistrat chargé des Sports, a décidé d’examiner, avec le service concerné, «les scénarios possibles et les mesures organisationnelles adéquates pour élargir l’offre».

Parmi celles-ci: une meilleure utilisation des bassins de quartier et des autres piscines communales. Dans cette perspective, une convention de partenariat a été signée entre la Ville de Genève et Lancy pour déménager les activités de certains clubs à Marignac. «Ce premier accord préfigure de nouveaux modèles en matière de gestion optimisée des équipements sportifs à l’échelle intercommunale», relève la Ville dans son communiqué. L’extension des horaires a, quant à elle, été possible grâce au budget complémentaire voté par le Conseil municipal. Deux nouveaux gardiens de bains seront en effet nécessaires pour assurer ces nouvelles prestations.

L’offre en piscines publiques devrait par ailleurs encore croître à Genève ces prochaines années. D’ici à la fin de 2023, un bassin de 25 mètres ouvert sept jours sur sept, de 7 h à 22 h , verra le jour dans le futur Centre sportif de la gare des Eaux-Vives. Une nouvelle piscine olympique est également projetée dans le périmètre de Pré-Bois, sur la Rive droite.

(TDG)