La piscine de Pré-Bois obtient son dernier feu vert

Les feux sont désormais tous au vert pour réaliser le projet intercommunal de piscine couverte à Cointrin. Le Grand-Saconnex, dernière Commune de la Rive droite à se prononcer, a finalement plébiscité sa participation. Trois mois après l’aval de ses voisines et un retard engendré par… une virgule.

Le projet Pré-Bois, porté par le conseiller administratif meyrinois Jean-Marc Devaud, prévoit la construction d’une piscine couverte de 50 mètres à l’horizon 2022-2023. Elle comportera huit lignes d’eau et sera divisible en deux bassins de 25 mètres, dont l’un équipé d’un fond amovible. À cela s’ajoute une pataugeoire de 100 m2. Le tout est devisé à environ 30 millions de francs. Les promoteurs participent au budget annuel de fonctionnement, la Fondation meyrinoise du Casino verse une subvention de 5 millions, l’Association des communes genevoises offre un apport de 3 millions et le Canton met gratuitement à disposition le terrain de 5000 m2.

Le reste de l’amortissement et des charges sont assumés par les municipalités, selon une clé de répartition basée sur le nombre d’habitants de la commune, sa capacité financière et son éloignement par rapport à la piscine. Meyrin, Vernier et le Grand-Saconnex fourniront le plus gros effort.

Avant l’été, deux des douze communes de la Rive droite – Russin et Pregny-Chambésy – ont décidé de ne finalement pas soutenir ce projet de piscine. Dès lors, il a fallu recalculer la part de financement des dix autres municipalités, qui a été revue à la hausse, et obtenir à nouveau l’aval des municipaux. Neuf d’entre elles ont ainsi revoté et accepté la nouvelle mouture.

Le Grand-Saconnex, lui, a botté en touche à cause d’une virgule… Dans l’intitulé saconnésien de la délibération soumise au vote, il manquait en effet un «et», remplacé par une virgule, ce qui brouillait le sens de la phrase, selon certains élus. Qui ont refusé et repoussé le vote. Pause estivale oblige, ils ne se sont ressaisis du sujet que lundi, à la séance municipale de rentrée.

Cette fois, le projet a passé la rampe sans écueils, à l’unanimité. Le socialiste Michel Pomatto a tout de même relevé le coût important du bassin et s’est interrogé sur l’intérêt de construire de nouvelles surfaces commerciales attenantes «alors qu’il y a déjà plus de 337 000 m2 de surfaces commerciales vacantes dans le canton». Avant de déclarer, tout de même, le plein soutien de son groupe au projet.