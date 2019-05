La piscine de Lancy lance le «magic pass» du nageur

Le ciel n’est pas encore avec eux mais ils comptent déjà les jours qui les séparent de l’ouverture de leurs installations favorites. Les nageurs en chambre, qui demain n’en seront plus, se montrent incollables sur les horaires des piscines du canton. «Cela exige un petit effort, note l’un d’eux, sans se décourager. Notre parc de bassins olympiques reste impressionnant: cinq adresses différentes, chacune disposant de son propre planning saisonnier.»

L’harmonisation n’est pas en effet ce qui caractérise l’offre aquatique du territoire genevois. On dira: c’est riche et divers comme l’actualité culturelle, en allant, une nouvelle fois, aux infos d’un site à l’autre, d’un téléphone aimable à un répondeur automatique. Questions rituelles: «Vous ouvrez quand? Vous fermez quand?» Le surmoi comptable répond: «Sans trop nous presser au printemps; sans trop tarder à la fin de l’été…» En gros et sans surprise: de mi-mai à mi-septembre.

Bassin des quatre saisons

Genève-Plage – on l’a appris en visitant récemment les nouveaux accès au lac – ce sera le mercredi 15 mai. Meyrin et sa piscine des Vergers ont l’habitude d’entamer leur saison en milieu de semaine et se calent sur la même date. On patientera trois jours de plus pour franchir les tourniquets de la Fontenette à Carouge et de la piscine du Lignon. Enfin, Lancy-Marignac, d’ordinaire en avance sur tout le monde, n’ouvrira que le jeudi 30 mai. Mais, et ce mais fait rêver, pour ne plus fermer jusqu’en mars 2020 son bassin des quatre saisons, premier du genre en Suisse. Dix mois d’exploitation ininterrompue. Après quoi, il faudra bien trente jours d’entretien de fond pour vidanger ce bassin aménagé (les travaux sont justement en cours d’exécution) afin d’être ouvert durant tout l’hiver. C’est vers cette offre exclusive que les regards se tournent, les potentiels clients à l’année s’échangeant et commentant la fiche des tarifs proposés. Alors, combien, le «magic pass» du nageur genevois? L’abonnement qui sera mis en vente dès le 20 mai aux caisses de l’avenue Eugène-Lance (dix jours de prévente avec un rabais de 10% pour celui qui fera l’effort de se rendre sur place) se monte à 300 francs. C’est cher? Non, c’est raisonnable, si l’on prend la peine de sortir la calculette et si l’on songe par avance au privilège épidermique de pouvoir, après-demain, nager en plein air hivernal dans une eau à 24 degrés ou plus.

L’entrée simple pour cette première saison d’hiver 2019-2020 (du 9 septembre au 30 avril) se monte à 8 francs, contre 5 francs durant la classique saison d’été. Le responsable des installations, Serge Troxler, précise que cet abonnement annuel est valable 365 jours consécutifs. «Quelle que soit la date où l’on choisit de l’acheter, on perd zéro jour de piscine.» Voilà pour les précisions tarifaires, le billet de 100 francs restant l’investissement de base pour qui veut se faire du bien durant les quatre petits mois de la période estivale.

Rénovation au Lignon

Certains continuent de la trouver un peu courte, cette saison du bien-être en nageant sous le soleil. D’autant que ce dernier a pris l’habitude de réchauffer les corps dénudés bien au-delà de la mi-septembre. Des tendances saisonnières qui n’ébranlent pas les responsables verniolans. Au Lignon, on ferme le 8 septembre déjà: «Après le Jeûne genevois, il est temps de passer à autre chose», répète volontiers le conseiller administratif Yvan Rochat, en charge des Sports notamment.

Ce site magnifique, à l’exploitation comptée, s’apprête pourtant à fêter – comme d’ailleurs Lancy – ses cinquante ans d’existence, avec une machinerie flambant neuve et un cuvelage des bassins totalement refait (adieu la faïence bleue, bonjour l’inox et son petit côté métallique). Le rendu subaquatique de ce changement de peau vaudra à lui seul le détour.

Aubes carougeoises

Quoi d’autre sur le front de cette ouverture saisonnière? Les plus impatients peuvent d’ores et déjà se rendre à la piscine de Varembé, petite sœur municipale des Vernets. Son bassin extérieur de 25 mètres ouvre au public ce lundi matin à 9 h .

Quant aux horaires journaliers, la disharmonie cantonale encourage la consultation détaillée. Avec une ou deux exceptions heureuses, comme celles, confirmées, des deux ouvertures matinales à 7 h (lundi et jeudi) à la piscine de la Fontenette.

Les propositions fermes du nouveau lobby aquatique

Ils ne font pas que nager, ils donnent de la voix, se mêlent au débat et exercent une pression positive pour que les choses avancent dans le bon sens. Ils, ce sont les désormais 1500 membres de l’association Usagers des bains et piscines genevoises (UBPG), créée au début de l’automne dernier.

Depuis, on a vu son président Gérard Jolimay aux côtés du conseiller d’État Antonio Hodgers, le jour de l’annonce du démarrage des travaux, jusque-là en souffrance, visant à la viabilité hivernale du bassin extérieur de Lancy. Récemment, une délégation de ce même lobby aquatique a été reçue par un autre conseiller d’État, Thierry Apothéloz, afin de discuter notamment de l’avenir de Genève-Plage.

Et ce lundi, en début d’après-midi, la présidence de l’UBPG sera avec le conseiller administratif Sami Kanaan pour évoquer devant la presse une possible extension des horaires des piscines, en réponse notamment à la saturation constatée des infrastructures municipales, le bassin des Vernets tirant la sonnette d’alarme en matière de trop-plein ingérable. La collaboration intercommunale entre Genève et Lancy ne réglera pas tout. «En ouvrant à 10 h ou à 11 h , comme en raccourcissant les saisons, on ne va pas dans le sens de la demande du public, martèle M. Jolimay. On rénove ici, on aménage là, sans exploiter ensuite les choses réalisées. C’est absurde et contre-productif. On devrait ouvrir Genève-Plage de 8 h à 22 h , c’est un espace extraordinaire dont nous sommes spoliés chaque automne et chaque hiver. Nous défendrons le projet de le rendre accessible au grand public toute l’année, que les gens puissent profiter du lieu, du restaurant et, cerise sur le gâteau, pourquoi pas, s’y baigner à Noël, à l’exemple des Bains des Pâquis.» C’est dit. Comme la création d’un «pass» unique, soit un abonnement commun permettant d’accéder à toutes les piscines du canton. Lesquelles seraient enfin réunies sur un site internet consultable d’un simple clic. TH.M.

(TDG)