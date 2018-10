La pile électrique de l’e-sport genevois

Il a grandi une main sur le clavier d’ordinateur, l’autre sur celui d’un piano, et les deux pieds dans l’engagement citoyen. La tête dans un nuage d’idées qui l’ont porté et parfois fait chuter. À 28 ans, le Versoisien Nicolas Pidancet vient d’être débauché par Paris pour accompagner le développement de l’e-sport – la pratique d’un jeu vidéo à la manière d’une discipline sportive – en fédérant organisations locales et institutions.

Il est des CV débordants qui donnent des complexes. C’est le cas du parcours de Nicolas Pidancet. Adolescent, il débarque un soir au Parlement des jeunes de Versoix, la présidente – une certaine Lisa Mazzone – est sur le départ. Il postule et le voilà élu – «il faut aussi dire qu’il n’y avait pas pléthore de candidats», précise-t-il. Son engagement pour les intérêts communs prend son essor dans les associations d’élèves à l’Université, durant son cursus en socio-économie, pour dynamiser la vie estudiantine. En parallèle, l’hyperactif aligne les stages, notamment chez Happy City Lab, à qui l’on doit CinéTransat. Et monte un groupe avec son frère Guillaume, Capitaine Etc. De la musique influencée par les «grands», Aznavour ou Brassens. Quatre ans de concerts, de Genève à la République tchèque, et deux albums.

En 2014, à 24 ans, il se lance en tant qu’indépendant. «J’avais la chance de pouvoir compter sur un coussin familial si ça ne marchait pas…» L’entrepreneur enchaîne l’organisation d’événements culturels et sportifs, tout en enseignant la musique à une dizaine d’élèves. La jauge d’activités s’emballe, l’infatigable surchauffe. Après un an, game over. «J’acceptais tout, trop. J’ai renoncé à des projets pour éviter le burn-out.» L’échec esquinte la fierté et renvoie à la case maison.

«C'est un moteur»

C’est à ce moment-là que l’e-sport s’invite sur le CV. Face à la montée du sport électronique à l’international, qui remplit les stades aux États-Unis et en Asie, le Versoisien attrape la balle au bond. «Il a découvert cet univers de l’e-sport et sa communauté, et il a voulu en être un acteur en créant une association locale avec des bénévoles», raconte l’un de ses amis. Celle-ci deviendra rapidement une fédération. «Les jeunes jouent de toute manière, relève Nicolas. En organisant des événements, on ne va pas les convaincre de jouer plus, mais de jouer mieux. On va lutter contre l’isolement des joueurs et développer une scène locale saine et compétitive.» On lui attribue un rôle de «moteur». «C’est un peu visionnaire, il a cinquante ans d’avance! sourit un Genevois qui coanime aujourd’hui une chaîne sur l’e-sport. Il a été un maillon déterminant dans le développement de l’e-sport genevois. Moi-même je lui dois beaucoup, il m’a donné l’opportunité de percer dans ce milieu.» Un maillon modeste, qui a accepté l’interview avant tout pour mettre en lumière l’e-sport.

Voir parfois trop grand. Et rebondir

En 2014, Nicolas voit plus grand: créer l’un des plus gros événements de Suisse dédié au jeu vidéo, à Palexpo. «Quand il a une idée en tête, il va défoncer les murs pour y arriver!» Avec dix-huit associations suisses et des sponsors, il crée la Geneva Gaming Convention, à Palexpo, qui draine 5500 visiteurs en 2016. La 2e édition sera la dernière. «Ce genre de projet est rarement rentable rapidement, mais on ne pouvait pas se permettre une troisième édition déficitaire», résume Nicolas. Il a la qualité de ses défauts: son tourbillon d’idées peut être explosif, l’optimiste est parfois idéaliste. Sponsors et créanciers voient rouge. «Même si j’ai perdu des plumes, même si j’ai déçu parfois, je ne regrette pas d’avoir essayé. C’était formateur.» Il en a tiré des leçons. «J’ai dû renoncer à tout faire... C’est l’un de mes défis: canaliser mon enthousiasme et éviter de partir dans tous les sens.»

L’aventure e-sport continue malgré tout, avec, au début de 2018, la création de la ligue nationale sur les jeux suisses, la SMGL, première en son genre. Lancée avec la Fédération suisse d’e-sport et le soutien de la plateforme Bity et de Pro Helvetia, elle organise 20 étapes et réunit une centaine de joueurs. Les finales se déroulent à Zurich en février. Le projet continuera sans lui puisqu’il officie désormais à Paris. «La ville veut devenir une capitale de l’e-sport. Ce domaine touche directement les jeunes et il est donc important que les institutions s’en emparent, c’est une question de santé publique. Il faut un cadre pour les professionnels et des actions pour offrir une pratique saine aux amateurs.» (TDG)