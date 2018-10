La peur de la fermeture hante les employés

Ouvrir son bistrot? Le rêve peut vite tourner au cauchemar. Trop de branquignols se lancent dans cette aventure sans se préoccuper des grandes difficultés liées à cette profession, étroitement surveillée.

Le 11 octobre, lassées, les autorités ont tapé du poing sur le comptoir: sur les 2800 établissements publics du canton – dont 1900 cafés et restaurants – 280 sont sous la sellette. Les premiers scellés ont été apposés. Sur ces établissements jugés non conformes, une vingtaine d’entre eux ont déjà fermé leurs portes après avoir reçu des sommations. Mais, vendredi, les trois principaux syndicats de la branche (SIT, Unia et Syna) se sont inquiétés du sort des employés. Car le calcul est vite fait: comme chaque établissement compte, en moyenne, cinq personnes, «ce sont 1500 employés, a évalué Artur Bienko, secrétaire syndical chez Unia, qui peuvent se retrouver sur le carreau dans les semaines qui viennent».

Ces syndicats entendent désormais obtenir davantage d’informations de l’État sur les raisons qui ont poussé ses services à assainir aussi soudainement la branche. Ces raisons sont multiples. Depuis janvier 2016, une nouvelle loi obligeait tous les gérants ou propriétaires de fonds de commerce à obtenir une nouvelle autorisation. Environ 2500 établissements l’ont fait. Les autres se sont fait tirer l’oreille pendant des mois. Ils posent problème en raison du manque de clarté quant à l’identification de l’exploitant ou l’emploi de prête-noms, de retards dans le paiement des cotisations sociales, du manque de conformité dans les installations de sécurité (incendie, etc.), d’hygiène (chaîne du froid, ventilation, locaux de stockage, etc.) ou enfin l’emploi de personnes sans papiers ou sans permis.

Ces cas sont graves. Mais, a précisé vendredi le conseiller d’État Mauro Poggia, chargé du dossier, «nous sommes bien plus dans le scénario d’établissements qui n’ont «simplement» pas fait les démarches administratives que dans celui d’établissements qui présentent tous de graves dysfonctionnements». Restent les collaborateurs concernés. Pour les aider, Marlene Barbosa, secrétaire au SIT, a indiqué qu’une séance d’information publique serait organisée mercredi 24 octobre à 15 h, dans les locaux de son syndicat.

Si l’employé est empêché de travailler sans qu’il n’y ait faute de sa part, les textes légaux précisent que le salaire brut lui est dû. Mais en cas de fermeture, indique la Zurichoise Sabine Bosshardt, gérante de la CCNT de la branche, le patron doit licencier les employés et verser le salaire ainsi que les charges sociales, et respecter les délais légaux. Dernier espoir pour les salariés: la vente forcée du fonds de commerce. «En cas de rachat par un concurrent, ce dernier doit reprendre les collaborateurs», résume Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers genevois. Pour l’heure, des centaines de chefs d’entreprise et d’employés du secteur se préparent au pire. (TDG)