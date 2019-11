La peine d'Erwin Sperisen confirmée par le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral confirme le verdict de culpabilité rendu par la Chambre d'appel et de révision à l'encontre d'Erwin Sperisen, ancien chef de la police civile du Guatemala, condamné à Genève en raison de sa binationalité (il est détenteur d'un passeport suisse). Les parties ont reçu l'arrêt ce jeudi.

Le Tribunal fédéral valide ainsi la peine de 15 ans de réclusion pour complicité d'assassinat rendue en avril 2018. Sa défense contestait par ailleurs la procédure menée par le procureur Yves Bertossa et dénonçait la tenue d'un procès inéquitable. Sur ce plan également, le Tribunal fédéral a validé la conduite de l'affaire par la justice genevoise.

En revanche, l'Etat de Genève est condamné à verser à Erwin Sperisen la somme de 1000 francs puisque ce dernier, bien que reconnu coupable de complicité de sept assassinats, a été acquitté pour le meurtre de trois autres personnes.

Fin d'une longue saga judiciaire? Tout juste informés, les avocats d'Erwin Sperisen annoncent d'ores et déjà qu'ils se tourneront vers la Cour européenne des droits de l'homme. Ils se baseront notamment l'acquittement, en Autriche, de celui dont Erwin Sperisen a été le complice. «Erwin Sperisen a toujours clamé son innocence et ne voit pas comment il peut être condamné pour une prétendue complicité avec une personne innocentée», réagissent Mes Florian Baier et Giorgio Campá.

Le Tribunal fédéral fait une toute autre lecture de cette affaire tentaculaire. "Il a agi sans scrupule, fût-ce à titre de participant secondaire", lit-on dans l'arrêt confirmant sa participation à la tuerie dans la prison de Pavon en 2006. La peine de 15 ans? Justifiée au vu du nombre de morts et de leur statu de prisonniers. Enfin, pour le Tribunal fédéral, les juges genevois ont "suffisamment pris en compte les aspects favorables au condamné".

Pour l'heure, Yves Bertossa n'a pas souhaité commenter cette décision. Mais celle-ci valide une procédure extrêmement complexe ouverte en 2012. Cette année-là, Erwin Sperisen est arrêté à Genève, où il est installé depuis 2007, à la suite d'un mandat d'arrêt international. Au Guatemala, où il a été un personnage influent, on lui reproche des exécutions sommaires alors que les autorités avaient perdu le contrôle dans plusieurs prisons.

Au fil de cette procédure chahutée - 13 recours au total ont été déposés au Tribunal fédéral! - une question est revenue sans cesse: pourquoi poursuivre un homme dont les faits reprochés ont eu lieu à des milliers de kilomètres d’ici? La réponse tient dans article du Code pénal qui impose de poursuivre «des crimes commis à l’étranger par un ressortissant suisse lorsque l’auteur présumé se trouve en Suisse et qu’il ne peut pas être extradé». Et Erwin Sperisen détient un passeport rouge à croix blanche.