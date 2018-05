La passerelle fait plouf!

Cela chipote, cela ergote du côté du Conseil municipal de la Ville de Genève. Le crédit de deux millions de francs qui aurait permis de lancer une étude en vue de réaliser une passerelle piétonne le long du pont du Mont-Blanc n’a pas été adopté jeudi. Il retourne en Commission des travaux à la demande de la majorité, qui veut auditionner la Compagnie générale de navigation (CGN). La raison: des interrogations sur le déplacement de débarcadères de la CGN que rendra nécessaire l’installation de la passerelle.

La question n’est effectivement pas totalement tranchée, mais la minorité – PS, Verts et PDC – commence à trouver le temps long. Surtout pour un projet qui, événement rare, fait la quasi-unanimité politique et trouve l’assentiment tant des défenseurs de la mobilité douce que de ceux qui se préoccupent du trafic automobile. Même le Canton et la Ville veulent accorder leurs violons, le Grand Conseil ayant approuvé en janvier une résolution demandant aux deux collectivités d’œuvrer conjointement sur ce dossier.

Majorité en commission

C’est en mai 2012 qu’a été primé le projet dont on parle aujourd’hui: «Entre deux», présenté par le bureau d’architectes Pierre-Alain Dupraz et d’ingénieurs civils Ingeni SA. En septembre 2017, lassée de ne rien voir venir du Conseil administratif, la PDC Marie Barbey-Chappuis ainsi que des élus PDC et socialistes ont déposé la demande de crédit. La Commission des travaux a ensuite fait son travail et mené de nombreuses auditions. Sauf la CGN, la demande de recevoir ses représentants ayant été refusée notamment par les commissaires PLR. Or, surprise: jeudi soir, c’est le PLR Vincent Schaller qui a proposé le retour en commission pour effectuer cette audition devenue indispensable. Pour le reste, l’approbation avait été large en commission puisque le projet avait été approuvé par dix oui (dont le PLR) contre deux non du MCG et trois abstentions (EàG et UDC).

«Tellement genevois»

Le coup de théâtre de jeudi a donc provoqué la colère des porteurs du projet. «C’est incompréhensible mais tellement typique de Genève, commente la PDC Marie Barbey-Chappuis. On se plaint de ne pas recevoir des fonds de la Confédération dans le projet d’agglomération 3, et on n’est pas capable de réaliser les projets d’agglomération 1, dont la passerelle fait partie.»

De fait, la passerelle doit bénéficier d’une subvention de 4,5 millions de francs de Berne. Mais il y a un délai. L’ouvrage doit en être réalisé avant 2025. Alors oui, il reste encore un peu de temps, mais tout en prenant beaucoup à Genève, il vaut mieux ne pas trop traîner. En l’état, Rémy Pagani n’envisage pas de démarrage des travaux avant 2021 (TDG)