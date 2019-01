La passerelle du Mont-Blanc refait surface

Le projet de passerelle piétonne le long du pont du Mont-Blanc est de retour. La Commission des travaux et des constructions du Conseil municipal de la Ville de Genève a voté mercredi à une courte majorité (une voix) un crédit d’étude de deux millions de francs en vue de sa réalisation. Mais deux amendements réclament l'étude de variantes au projet initial.

En Ville, on discute de cette passerelle depuis plusieurs années. En 2012, un concours d’architecture a primé les bureaux Pierre-Alain Dupraz et Ingeni SA. Leur projet prévoit une passerelle soutenue par un seul pilier, légèrement décalée par rapport au pont du Mont-Blanc. Le problème, dont on ne s’est rendu compte que par la suite, c’est qu’ainsi construit, l’ouvrage empêcherait l’accostage des bateaux de la CGN dans la rade, faute d’espace suffisant pour les manœuvres. Trois débarcadères devraient être déplacés, ce qui aurait un coût important.

Flou juridique

En commission, deux amendements ont été votés. Le premier demande au bureau primé d’envisager deux variantes: une passerelle un peu moins de biais et une autre parfaitement parallèle au pont. Seconde exigence: que la vue soit dégagée pour les usagers.

Dans quelle mesure est-il possible de modifier un projet lauréat? Et s’il s’approchait trop de celui d’un concurrent? «Le projet peut être affiné après le concours. Mais il ne faut pas lui enlever sa substance. En l’occurrence, changer l’inclinaison de la passerelle ne me semble pas impossible, tant juridiquement, que techniquement ou vis-à-vis du droit d’auteur», répond Isabelle Charollais, codirectrice du Département des constructions et de l’aménagement.

Au Municipal ce printemps

Le vote en commission a été serré. Pour les uns (PS, Verts, PDC), ce crédit d’étude permet d’aller de l’avant avec ce projet qui rend aussi possible le U cyclable autour de la rade. Pour les autres (PLR, UDC, MCG et Ensemble à Gauche), excepté une voix, le projet est «bancal» et contient trop d’inconnues pour dépenser deux millions de francs.

Le sujet doit maintenant être abordé lors d’une séance plénière du Municipal, vraisemblablement ce printemps. (TDG)