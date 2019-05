La passerelle du Mont-Blanc franchit enfin une étape

Il aura fallu attendre sept ans depuis le concours d’architecture. Mais la passerelle piétonne du Mont-Blanc a enfin franchi une étape jeudi soir. Le Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté un crédit de deux millions de francs pour lancer une étude en vue de sa réalisation.

«Cette passerelle va permettre d’améliorer la circulation sur le pont du Mont-Blanc», a rappelé le conseiller municipal socialiste Olivier Gurtner. Le pont sera ainsi réservé aux voitures et aux transports publics et son trottoir deviendra une piste cyclable bidirectionnelle. «Tous les acteurs de la mobilité sont en faveur de ce projet», a fait valoir la PDC Marie Barbey-Chappuis, qui est à l'origine de cette demande de crédit.

Trois variantes

Le vote en commission, en janvier, avait été très serré. Il le fut moins en séance plénière. Seuls Ensemble à Gauche (EàG) et l’UDC se sont opposés. L’ajout d’un amendement a permis de rallier le PLR et le MCG. Il exige que la Ville ne paie que 50% du coût total de construction de l’ouvrage, estimé entre 20 et 40 millions de francs. Le Canton devrait participer à hauteur de six millions de francs, tandis que la Confédération a promis près de cinq millions si les travaux débutent avant 2025.

Des questions restent ouvertes. Car ce n’est pas le projet lauréat des bureaux Pierre-Alain Dupraz et Ingeni SA qui sera construit. Leur passerelle, légèrement en biais par rapport au pont, ne permet pas aux bateaux Belle Époque de la Compagnie générale de navigation (CGN) de manœuvrer. Le Municipal demande donc d’étudier trois variantes, dont une parallèle au pont et qui répondrait aux exigences de la CGN.

Un «problème juridique» ?

Pour certains élus, cela pose un «problème juridique». «Le jury a primé un projet que l’on va changer totalement, en risquant ainsi de le faire ressembler à l’un des 50 autres présentés lors du concours», a déclaré Ariane Arlotti d’EàG. L’UDC Vincent Schaller a dénoncé «une logique de fuite en avant».

Interrogée en janvier, la codirectrice du Département des constructions et de l’aménagement, Isabelle Charollais, avait affirmé qu’un projet pouvait «être affiné après le concours. Mais il ne faut pas lui enlever sa substance.» Le magistrat Rémy Pagani a lui promis d’arriver «très rapidement» avec un projet définitif. (TDG)