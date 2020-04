La participation aux élections municipales cale sous les 30%

Une première information pour le second tour des élections municipales: le taux de participation. Il ne franchit pas la barre des 30%. Il s'élève à 29,12%, a communiqué lundi matin la chancellerie, qui précise que 75'260 votes ont été enregistrés.

Il s'agit d'un taux global. Il faudra encore attendre avant de connaître celui des différentes communes. En 2015, lors du deuxième tour pour les Exécutifs municipaux, la participation avait été supérieure, atteignant 32,1%. La comparaison peut toutefois s'avérer trompeuse car ce ne sont pas forcément les mêmes communes qui votent cette année et le taux de participation varie beaucoup entre elles. Elles étaient 16 en 2015, elle sont 21 cette année. La participation enregistrée pour le premier tour 2020 était, elle, de deux points inférieures à celle de 2015 (35,7% contre 37,8%).

Résultats mardi

Le dépouillement a commencé ce lundi matin. Les résultats définitifs devraient être connus mardi en fin de journée. Parmi les 21 communes nécessitant un second tour pour désigner leurs magistrats: la Ville de Genève, Vernier, Meyrin, Lancy ou encore Versoix et Onex. Au total, 86 candidats sont en lice.

La tenue de ce scrutin a été rendue compliquée par les mesures instaurées pour lutter contre le nouveau coronavirus. Les bureaux de vote sont restés fermés dimanche et seul le vote par correspondance a été autorisé. Ensemble à Gauche et le MCG ont dénoncé l'impossibilité de pouvoir faire campagne dans ces conditions et déposé un recours, que la justice a rejeté en fin de semaine dernière.