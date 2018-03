La parcelle Caran d’Ache se transforme en terrain miné

Les citoyens ne sont pas dupes. Ils se doutent que les grands projets n’avancent pas uniquement à force de convictions, mais aussi – ou surtout – à coups de petits arrangements entre initiés. La plupart du temps, les recettes de cette cuisine politicienne restent secrètes, seuls les menus sont présentés au grand public. Mais comme chacun le sait, un bon plat naît d’un subtil équilibre entre les ingrédients. Et il en faut parfois peu pour que le mets concocté s’avère indigeste et trahisse les astuces de grand-mère…

C’est précisément ce qui se passe à Thônex. Les tractations en cours sur l’avenir de la parcelle Caran d’Ache tournent au vinaigre. L’État, la Commune et l’entreprise n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un projet urbanistique qui convienne aux trois parties. Les magistrats communaux de l’Entente se sentent manipulés. En pleine campagne électorale, ils accusent Antonio Hodgers, conseiller d’État Vert chargé de l’Aménagement du territoire, de «chantage». Et tiennent à lever le voile sur ses méthodes.

Déclassement à forts enjeux

Il y a deux ans, le fabricant de crayons a annoncé sa volonté de quitter le chemin du Foron. L’entreprise explique cette décision par les difficultés d’accès du secteur et la vétusté de ses installations. Pour financer son déménagement à Bernex, Caran d’Ache compte valoriser son terrain thônésien. Aujourd’hui classée en zone industrielle, cette parcelle de 3,4 hectares doit changer de statut pour pouvoir y construire du logement. Tout l’enjeu est là: à quelles conditions octroyer ce déclassement?

«Nous ne sommes pas à Cologny , les prix resteront accessibles»

Conscient que le lieu n’est plus propice à accueillir de l’industrie, Antonio Hodgers est entré en matière pour affecter le terrain en zone de développement. Pour garantir des revenus suffisants, Caran d’Ache table sur la construction de 650 logements. Soit des tours de quatorze étages. Le projet fait grincer des dents les propriétaires des villas voisines, qui se constituent en association. On sent venir les oppositions. «Lors d’une séance sur les Communaux d’Ambilly, Antonio Hodgers nous dit que si nous acceptons d’augmenter de 10% la densité de logements des étapes 2 et 3 des Communaux d’Ambilly, il est prêt à limiter le nombre de logements à 450 sur la parcelle Caran d’Ache», rapporte le conseiller administratif libéral-radical Pascal Uehlinger. Le conseiller d’État n’a pas le pouvoir de décider seul, mais il a celui de rédiger le projet de loi qui sera soumis au Grand Conseil.

Prix libres ou contrôlés?

Contacté, Antonio Hodgers ne se prononce pas sur l’échange rapporté par l’élu thônésien. Il se contente de rappeler que l’augmentation de la densité aux Communaux d’Ambilly a été votée unanimement par les députés. «Mais en négociant directement avec nous, il s’assure qu’on ne s’opposera pas à cette densification», souffle Pascal Uehlinger. Pari réussi, la Commune accepte la proposition.

Cette baisse du nombre de logements contrecarre en revanche les plans du fabricant de crayons, qui ne rentre alors plus dans ses frais. En zone de développement, tous les prix sont contrôlés par l’État. Caran d’Ache demande donc que son terrain soit déclassé en zone dite ordinaire, où les promoteurs sont libres de pratiquer les prix qu’ils veulent. Thônex, qui y gagne, y est favorable. «Nous ne sommes pas à Cologny, les prix resteront accessibles», note Pascal Uehlinger, qui précise par ailleurs que les pertes financières liées au départ de Caran d’Ache sont limitées. La Commune se dit néanmoins prête à attribuer 10% des logements à des coopératives et 5% à des immeubles avec encadrement pour personnes âgées, bien que rien ne l’y oblige en zone ordinaire. «Nous avons coupé la poire en deux», résume le magistrat communal.

Sauf qu’Antonio Hodgers, lui, veut la poire entière. Il refuse cet arrangement. À moins que… «À moins que je convainque les députés PLR de retirer leur motion votée par le Grand Conseil demandant le déclassement d’une zone villas en zone ordinaire à Vernier (ndlr: Antonio Hodgers souhaitait y créer une zone de développement), fulmine le Thônésien, qui est également député suppléant. Mais c’est du chantage! Et cela n’a rien à voir avec ma fonction de magistrat communal. Je refuse qu’on me prenne à partie ainsi en raison de ma double casquette.» Que répond le conseiller d’État? Il «ne souhaite pas commenter les allégations de M. Uehlinger», nous informe sa porte-parole.

Soutien du Municipal

Les magistrats thônésiens sont, eux, bien décidés à ne pas céder à la pression du Canton. La semaine passée, ils ont soumis au Conseil municipal une résolution pour soutenir le projet défendu avec Caran d’Ache. Le texte a été adopté par une très large majorité du Délibératif (deux membres UDC se sont abstenus). Les élus comptent désormais solliciter leurs relais au Grand Conseil pour appuyer leur position face au conseiller d’État.

Que pense Caran d’Ache de ce ping-pong politique? L’entreprise répond diplomatiquement par l’intermédiaire du communicant Philippe Eberhard: «Compte tenu des projets ambitieux dessinés à Bernex et pour toute la zone industrielle concernée, et dans l’intérêt de tous, Caran d’Ache espère pouvoir compter sur le bon sens des politiques pour trouver des solutions dans le respect de la loi en vigueur et de la bonne utilisation du sol.»

En chiffres

1915 Ouverture de la Fabrique genevoise de crayons aux Eaux-Vives. Le Saint-Gallois Arnold Schweitzer rachète l’entreprise neuf ans plus tard et la rebaptise Caran d’Ache, nom de plume du célèbre caricaturiste français Emmanuel Poiré.

1974 La société déménage du centre-ville vers son nouveau centre de production et administratif à Thônex.

280 C’est le nombre de personnes actuellement employées par Caran d’Ache à Genève.

2022 Date à partir de laquelle l’entreprise pourrait s’implanter à Bernex. C.G.

