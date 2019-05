La nuit de lundi à mardi a été glaciale. Elle l'a été dans toute la Suisse et le canton de Genève n'a pas été épargné. «Les températures ont atteint -2,5 degrés à Genève», indique Olivier Codeluppi, météorologue à MétéoSuisse, qualifiant de «sévère» le gel qui a touché nos contrées.

En réalité, cette nuit de gel a succédé à une autre nuit aux températures négatives. Mais la dernière a été plus marquée en raison d'une bise moins prononcée à Genève. «Plus le vent souffle, plus l'air est brassé. Cela empêche les températures au sol de baisser», indique le météorologue. A contrario, un vent modéré – comme ce fut le cas entre lundi et mardi – provoque une déperdition de chaleur de la terre.

Par ailleurs, la région lémanique dispose d'un autre avantage: le Léman. Le lac joue le rôle de masse chaude qui modère les chutes de température. Aussi, il vaut mieux se trouver à Genève qu'en fond de vallée. À Viège (VS), par exemple, le thermomètre est descendu à -9 degrés la nuit dernière.

Ces épisodes de gel sont vraisemblablement terminés pour la semaine. Mais il n'est pas certain que les saints de glace (11, 12 et 13 mai) soient inoffensifs cette année. Même si les statistiques des météorologues ne mettent pas en évidence une chute systématique des températures durant ces trois jours, le risque de gel est réel à proximité de ces dates. «Jusqu'au 20-22 mai, la période est sensible. Ensuite, on ne risque plus grand-chose», indique Olivier Codeluppi.

(TDG)