La neige fait son retour et sème la pagaille

On avait de la peine dimanche, par 19 degrés, à croire qu'on verrait à nouveau de la neige jusqu'en plaine à Genève. Et pourtant. Des précipitations sont tombées toute la nuit de mercredi à jeudi, recouvrant le canton d'une couche de neige lourde, nécessitant une mobilisation en masse des pompiers.

À 10h jeudi, le Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) enregistrait déjà 56 interventions depuis 4h30, «c'est presque deux fois plus qu'une journée normale», explique le capitaine Frédéric Jacques. Les interventions ont lieu dans tout le canton mais deux zones sont particulièrement touchées: la «Champagne»- qui comprend les communes de Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Cartigny, Chancy, Laconnex et Soral- et les communes des Trois Chênes.

Moyens «lourds »utilisés

«Nous sommes appelés essentiellement pour des chutes d'arbres surchargés de neige mouillée et pour quelques inondations». Sur le plateau de Frontenex, des moyens lourds, comprenant un élévateur et une l'engagement de l'autogrue du SIS, ont été nécessaires pour dégager un arbre tombé sur une crèche, raconte le capitaine Frédéric Jacques, heureusement aucun blessé n'est à déploré». Mais les dégâts matériels sont importants. À Chênes-Bourg, un arbre s'est écrasé sur cinq voiture, sans faire de victime.

Lignes de bus touchées

Du côté des transports publics, aucune ligne n'a été interrompue, comme le confirme François Mutter, porte-parole des TPG, mais des lignes en campagnes subissent encore d'importants retards. C'est encore le cas à Jussy (bus A, C, 31, 33) et à Bernex (lignes K et J) où l'on enregistrait à 10h des retards de 25 à 35 minutes.

La situation est revenue à la normale dans la région du Mandement où les bus P et W avaient dû être interrompus en début de matinée à cause de chutes d’arbres. «Nous restons attentifs à l'évolution de la météo, mais les lignes devraient retrouver un rythme normal d'ici à la mi-journée», poursuit François Mutter.

Importantes perturbations à Cointrin

À l'aéroport de Genève, des passagers ont dû prendre leur mal en patience ce matin, puisque près de 25 avions ont vu leur départ être repoussé en raison du dégagement de la neige sur l'unique piste. Ces vols au départ de Genève subissaient jusqu'à 1h30 de retard. Aucun vol n'a été supprimé à cause des précipitations. La piste est à nouveau fonctionnelle comme l'indique Genève Aéroport sur son compte Twitter. Les voyageurs sont invités à vérifier leur horaire de vol sur le site de Cointrin, puisque les retards du matin se répercuteront sûrement encore sur des vols de l'après-midi.

(TDG)