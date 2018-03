La neige fait chuter piétons et scootéristes: 18 accidents avec fractures vendredi matin

Il faut réactualiser, et plutôt deux fois qu’une, les nouvelles du matin. A 16 h, ce vendredi après-midi, la neige continue à tomber, mais des toits, pas du ciel. Des paquets entiers, fondants, instables et lourds, qui glissent des structures pentues, s’accumulent dans les parties basses et finissent par s’écraser sur les trottoirs.

À chaque fois, des toitures à purger en urgence. L’affaire des pompiers. Ils tournent avec leurs fourgons à tout faire, montent à l’échelle, dans divers secteurs de la ville, entre les Eaux-Vives et Champel notamment, une demi-douzaine d’interventions de ce type depuis le début de l’après-midi.

Sur la coursive supérieure dominant le chantier du Grand Théâtre, les ouvriers s’activent sur un front identique, cassent des murs de neige à la pelle, avant de les évacuer en façade, par ce dévaloir naturel qui finit verticalement derrière les palissades de sécurité.

Cette fonte brutale pourrait entraîner des inondations. Lesquelles risquent, ici et là, d’obstruer les canalisations d’eau pluviale.

Le long des boulevards partant du centre-ville, les flaques sont impressionnantes. L’effet douche collective est immédiat au passage des roues de voiture à la hauteur du carrefour de la place du Cirque. Car ça roule, un peu partout, à une vitesse qui n’est plus commerciale, c’est-à-dire assez vite, comme si le temps perdu du matin devait être, impérativement, récupéré avant la nuit.

Les accidentés du jour n’ont pas à se poser cette question. Ils ont terminé leur course, entamée à pied ou en scooter, à l’hôpital. En un peu plus d’une demi-journée, les ambulances opérant pour le compte du 144 - pas moins de 25 engagées - ont assuré 72 interventions. Un volume de travail inhabituel, nécessitant l’ouverture d’un centre opérationnel, d’une structure de gestion de crise, collaborant étroitement avec les autres centrales d’urgence, notamment celle, policière, régulant le trafic routier.

«Nous étions connectés en temps réel sur la même fiche d’intervention», explique le Dr Robert Larribau, médecin responsable du 144. Cette collaboration main dans la main courante visait en particulier à diriger au mieux les mouvements d’ambulances à travers et hors la ville, en renseignant les équipages sur les rues bloquées, les carrefours à éviter, les secteurs entravés. À midi, il ne fallait pas, par exemple, emprunter le pont d’Aïre: la grue du SIS était en train de remettre dans son axe un bus articulé des TPG, encore un, stoppé dans sa montée.

Au bilan intermédiaire de l’activité sanitaire du jour, «on compte 18 accidents, dont 13 chutes individuelles de piétons et 5 embardées de scootéristes», résume le Dr Larribau. Essentiellement, pour 16 patients au moins, des fractures au niveau des membres (jambes ou bras). Des victimes de chaussées glissantes, de ces plaques de glace traîtresses, cachées sous une fine pellicule de neige.

A 16 h 30, ce vendredi, un soleil voilé mais bien présent continue à réchauffer le sol. Les engins de la voirie continuent à jouer de la lame avec une efficacité redoutable. La campagne de déneigement touche à sa fin. Les risques de verglas sont pour l’heure écartés. (TDG)