La mythique salle de l'Alhambra célèbre son centenaire

Nichée en contrebas de la Vieille-Ville genevoise, la mythique salle de l'Alhambra célèbre ce soir son centenaire. En musique, avec de la raclette et un mapping sur sa façade (voir notre vidéo ci-dessous). Pour la bonne cause, la rue de la Rôtisserie a été fermée à la circulation. Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux festivités qui se poursuivent au moment où nous écrivons ces lignes.

Depuis sa réouverture en septembre 2015, après trois ans de travaux de rénovation, l’Alhambra est occupée 160 soirées par an, pour pouvoir accueillir jusqu’à 1100 spectateurs.

L’Alhambra, rue de la Rôtisserie, dans les années 1980.

À noter qu'une souscription pour la publication d'un ouvrage sur l'Alhambra a été lancée ce soir. Son but: la parution en septembre d'un livre sur le lieu, signé Catherine Courtiau, historienne de l'art et de l’architecture et auteure d'un rapport décisif sur l'intérêt patrimonial de la bâtisse.

