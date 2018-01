La mystérieuse société de Boris Becker à Genève

Dimanche soir à Melbourne, Boris Becker posait à côté de «Rodgeur» après son triomphe. L’ex-champion de tennis allemand a passé deux semaines en Australie en tant que consultant pour Eurosport. Insuffisant apparemment pour se refaire une santé financière.

Le triple vainqueur de Wimbledon, qui a été déclaré en faillite cet été, recherche cinq de ses six trophées remportés en Grand Chelem, a fait savoir la semaine dernière le cabinet britannique Smith & Williamson, qui gère sa banqueroute. Leur vente doit l’aider à payer ses dettes de plusieurs millions d’euros. La nouvelle a fait le tour du monde – le prix de la célébrité.

Ce qu’on sait moins, c’est que sa société, Boris Becker Sàrl, dont il est l’unique associé, est basée à Genève. Aucune plaque à son nom n’est affichée. Elle est domiciliée au sein d’un family office britannique, Stonehage Fleming.

«Une coïncidence»



La société a pour but de gérer les droits dont dispose Boris Becker. Pourquoi est-elle établie à Genève? Peut-elle aider l’Allemand à éponger ses dettes? Chez Stonehage Fleming, on n’a pas souhaité répondre. Du côté des anciens gérants de Boris Becker Sàrl non plus, pas plus que parmi les proches de la star en Suisse, comme Georges Kern, un horloger qui a collaboré avec l’ancien joueur quand il œuvrait chez IWC Schaffhausen. «C’est une coïncidence, la société est à Genève car son administrateur est à Genève», indique Steffi Spitznagel. L’avocate du joueur à Londres n’en dira pas plus.

Boris Becker Sàrl ne semble pas être domiciliée au bout du lac pour des questions fiscales, elle qui était dans un premier temps établie en terres zougoises, où la fiscalité est plus douce. Lancée en 2003 sous le nom de Boris Becker & Co, l’entreprise a beaucoup bougé. Elle déménage une première fois à Baar, toujours sur sol zougois, en 2006, puis à Küsnacht (ZH) six ans plus tard, avant d’atterrir au début de 2015 au quai du Seujet, puis à côté de la gare, où elle se trouve actuellement.

Ennuis judiciaires en Suisse



En Suisse, Boris Becker a longtemps travaillé avec un richissime Zougois, Hans-Dieter Cleven, qui n’a pas voulu s’exprimer non plus. Ils ont notamment créé ensemble une fondation en 2004, la Fondation Cleven-Becker, pour promouvoir la santé des enfants en Suisse. Aujourd’hui, les deux hommes ne s’entendent plus: le Zougois a même réclamé 40 millions de francs à Boris Becker l’été dernier suite à des dissensions. Mais la justice lui a donné tort.

En Suisse, Boum Boum – ainsi était-il surnommé sur les courts – a eu d’autres ennuis. En 2015, la Caisse de compensation du canton de Zoug a fait savoir qu’elle réclamait 200 000 francs à celui qui n’avait pas payé ses cotisations. En 2011, le pasteur qui avait célébré son troisième mariage – en 2009 à Saint-Moritz – l’attaquait en justice. Boris n’avait pas payé pour ses services. La justice lui donnera partiellement raison. Boris Becker aurait amassé une trentaine de millions de francs durant sa carrière, mais l’amateur de poker n’est «pas très érudit en matière de finance», selon un de ses avocats. Pour trouver des fonds, outre ses trophées, Boris Becker aurait songé à faire de la télé-réalité et son site Internet a été mis aux enchères. (TDG)