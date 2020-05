La mutation très solidaire du crowdfunding

Le coronavirus nous a visiblement rapprochés. Sur internet comme à leurs fenêtres, les Genevois ne se gênent guère depuis deux mois pour nous le montrer. Tous les soirs, ils encouragent à vive voix les travailleurs mobilisés. Tous les jours, ils nourrissent les réseaux sociaux de messages célébrant la fraternité. Et s’il faut mettre la main à la poche? La logique de solidarité semble même s’étendre à l’aspect financier.

Une indépendante romande veut lever des fonds pour défendre ses paires à coups de podcasts? Plus de 10'000 francs sont récoltés en l’espace de quelques jours grâce au crowdfunding. Un rockeur veut sauver son magazine spécialisé (voir ci-dessous)? Une semaine suffit à réunir les 6000 francs espérés.

Lire aussi: «Les commerçants avaient besoin d’un soutien digital»

Solidarité, tête d’affiche

«En l’espace de deux mois, ce genre d’initiatives a fleuri sur notre site, confirme Céline Fallet, directrice de wemakeit.ch. C’est plutôt nouveau pour nous. À l’origine, le financement participatif permet la levée de capitaux en ligne auprès de particuliers pour accompagner le développement d’un projet. Là, c’est comme si on s’orientait vers un modèle moins capitaliste.» Oubliés, le retour sur investissement – les contreparties restent souvent symboliques – et la rémunération de la prise de risques? L’heure est plutôt au soutien désintéressé et au sauvetage des entreprises malmenées.

Chiffres à l’appui, Céline Fallet poursuit sa démonstration. S’il est encore un peu tôt pour tirer un bilan définitif de ces deux derniers mois, elle précise néanmoins que 60% des projets lancés en mars sur wemakeit.ch comportent un caractère «solidaire», contre 10% en temps normal. Il semblerait par ailleurs que les initiatives estampillées «entraide coronavirus» disposent d’une capacité de mobilisation plus conséquente. Avec une base de participants plus large – 200 à 300 contributeurs en moyenne contre 150 pour un projet classique – et des apports un peu plus élevés – 150 francs en moyenne contre 140 –, les objectifs sont atteints plus rapidement, voire dépassés.

Cause alimentaire en stand-by

Autre indicateur fort de l’engouement solidaire, les initiatives non liées au coronavirus pâtissent aujourd’hui de la direction générale prise par les capitaux. «Les plateformes qui n’auraient pas pris le train en marche par philosophie ou par manque d’opportunités se sont retrouvées en stand-by», analyse Steeve Würgler, cofondateur du portail de financement participatif à Genève fundeego.com. «Nous avons dû mettre en suspens notre campagne pour le développement de notre association, renchérit Tora Löf, cofondatrice de Dévore. Nous faisons dans le futur alimentaire et la lutte contre le gaspillage, pas dans l’aide aux hôpitaux. Demander de l’argent nous est apparu de mauvais goût.»

Une tendance suisse mais aussi mondiale qu’on retrouve sur les principaux sites de crowdfunding. À la une de Kickstarter, Saint Vitus, une salle de concert de Brooklyn a levé plus de 90'000 francs en cinq semaines dans l’espoir de se sauver. Chez les Français d’Ulule, ce sont 509 contributeurs qui se sont mobilisés – pour quelque 35'000 francs récoltés – afin de permettre à une petite librairie parisienne de se relever.

La prévente à la fête

Un véritable élan de solidarité dont l’impact ne se limite pas aux structures traditionnelles du crowdfunding. Pour bien comprendre l’ampleur du mouvement, il faut rappeler que des acteurs jusque-là étrangers au financement participatif se sont lancés tête baissée dans l’aventure. À leur manière et dans leurs domaines traditionnels, certes, mais avec une efficacité parfois redoutable.

En tête des charts, comment ne pas citer l’entreprise QoQa – site romand de vente en ligne – et sa plateforme DireQt, créée pour l’occasion (lire interview)? Un soutien offert aux petits commerçants et indépendants de Suisse pour prévendre et écouler leurs marchandises dans l’attente de jours meilleurs. Sur le même principe, l’initiative genevoise «Covid Héros» propose à tout un chacun d’apporter un soutien «depuis son canapé». Résultat: quelque 150'000 francs levés et plus de 560 enseignes inscrites sur le portail. Quant au secteur de la restauration, lui aussi particulièrement touché, il bénéficie de l’aide de la plateforme «Aidons nos restaurants», lancée par La Fourchette, qui a vendu pour plus de 60'000 francs de bons repas.

Une aide symbolique?

Des succès dignes d’être célébrés pour les valeurs véhiculées – la plupart des plateformes concernées ont renoncé à tous gains liés aux projets coronavirus – mais dont il n’est pas interdit de questionner l’efficacité. Ramenée aux 80 restaurants concernés, l’initiative de La Fourchette rapportera, par exemple, 750 francs en moyenne aux établissements. Dans le cas de Covid Héros, on parle de 260 francs environ.

Parmi les indépendants interviewés (lire ci-dessous), on se félicite de pouvoir payer un «loyer» ou la «facture d’un fournisseur» avec l’argent récolté. Une aide «bonne à prendre», dont il faudra par ailleurs assumer les coûts différés – chaque bon prévendu est autant d’argent qui ne rentrera pas à la réouverture. Un appui financier «bienvenu», mais qui ne remplacera en aucun cas celui des autorités publiques. «Mais au final peu importe, insiste David Margraf, fondateur de la revue spécialisée «Daily Rock». Qu’elle soit significative ou non, la somme levée via le crowdfunding a une valeur hautement symbolique. Elle véhicule un message. Celui d’une communauté solidaire et mobilisée à laquelle je suis heureux d’appartenir.»

Le rockeur qui ne voulait pas demander la charité

Photo: Steeve Iuncker-Gomez

Le crowdfunding lui est d’abord apparu comme «un aveu de faiblesse». Une solution à laquelle il ne souhaitait pas avoir recours. Demander la «charité»? Très peu pour David Margraf. Depuis quinze ans que «Daily Rock» – magazine spécialisé sur la scène rock locale et internationale – fait la nique à la crise de la presse, ce n’est sûrement pas pour tomber sous les coups du coronavirus.

Sauf que très vite, l’entrepreneur a dû se rendre à l’évidence: il ne pourrait pas y échapper. Le coronavirus frappe fort – 70% de la publicité prévue en pages est annulée dès février – et, surtout, il touche en plein cœur. Avec ses salles de spectacle d’ordinaire bondées, le secteur culturel fera assurément partie des plus touchés. Qui plus est, les promoteurs de concerts et organisateurs de soirées – ses principaux clients – tendent de plus en plus à temporiser.

«Avant même l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes – survenu le 29 février – je me disais que ça sentait mauvais, confie David Margraf. La suite est connue. Nous sommes passés à 100, puis à cinq, enterrant du même coup tout espoir de rentrées publicitaires me concernant.»

Non, Jean-Louis Aubert ne se produira pas le 25 mars à l’Arena. Pas plus que l’Usine n’organisera de soirée avant un moment. Quid des festivals de l’été? «Pour «Daily Rock», ils représentent un enjeu économique majeur, soupire le principal intéressé. Le numéro spécial de juin qui leur est consacré nous permet en général de nous renflouer.» Le couperet tombe: ils sont annulés.

L’heure est alors à la remise en question. «Charité» ou non, le magazine doit maintenant être sauvé. «Autour de nous, on voyait de plus en plus de business demander de l’aide sur les sites de crowdfunding, raconte David. La mauvaise conscience s’est vite envolée.» Nom de l’opération sur wemakeit.ch: «Sauvons Daily Rock Magazine».

Les premiers 6666 francs – référence rock’n’roll oblige – sont levés en une semaine. Le petit monde de la musique et les groupes locaux relaient. En réponse au soutien, l’équipe de Daily Media propose aux contributeurs des t-shirts «Coronavirus Tour» ou des abonnements au magazine. La vague de solidarité se confirme et le montant demandé passe à 16'666 francs. Un financement en cours jusqu’à mardi.

Une somme qui devrait suffire à sauver le magazine? «Aujourd’hui, nous tenons surtout grâce aux aides des pouvoirs publics, reconnaît David Margraf. Mais nous savons aussi qu’avec la reprise de l’activité économique, elles cesseront un jour ou l’autre. C’est alors que l’opération crowdfunding prendra tout son sens et pourrait bien faire pour nous la différence.»

La coiffeuse qui rêvait d’un autre mois de mars

Photo: Steeve Iuncker-Gomez

On ne le sait peut-être pas assez, mais chez les coiffeurs, mars est un des plus gros mois de l’année. Les factures en suspens ont été réglées en février, les assurances ont été payées et aucune période de vacances scolaires ne vient troubler la bonne marche des affaires. «Sans oublier le côté cyclique de notre activité, renchérit Pauline Choisy. Les clients se font couper les cheveux pour les Fêtes et reviennent souvent trois mois après.» Autant dire que du point de vue du timing, la fermeture le 16 mars de son salon – La Coifferie, à Carouge – ne pouvait pas plus mal tomber.

«On aurait dû le voir venir, j’imagine, poursuit la propriétaire des lieux. Des clients avaient commencé à annuler avant même les premières annonces. Mais de notre côté, on ne voulait pas comprendre.»

Secouée dans un premier temps, Pauline va rapidement se ressaisir. La priorité est donnée aux employées. Les mesures de RHT – réduction d’horaire de travail – devraient lui permettre d’assurer leur salaire. La paperasse envoyée, vient ensuite le moment de penser à la boutique. «Il faut savoir que je ne suis pas une grande gestionnaire, confie Pauline. Je n’ai jamais constitué de réserves et n’ai guère de visibilité au-delà d’un mois.» Des charges restent malheureusement à payer, il faut trouver des liquidités.

Autour d’elle, les commerçants de Carouge rencontrent les mêmes problèmes. Et très vite, les noms de deux plateformes en ligne circulent au sein de la petite communauté. Ce sera DireQt pour les uns, Covid Héros pour les autres, ou bien même les deux, rien ne l’interdit.

«En dix ans de Coifferie, je n’ai jamais reçu d’aide, insiste Pauline. Ce n’est pas facile de sauter le pas. Mais des clients m’ont encouragée à m’inscrire. Ils voulaient me soutenir par l’intermédiaire de ces plateformes.» Après réflexion, la principale intéressée tranche: ce sera Covid Héros, parce que plus local – l’initiative est genevoise – et surtout moins surchargé en enseignes.

«Quand j’ai vu le nombre d’inscrits sur DireQt, j’ai eu peur de passer totalement inaperçue, se souvient Pauline. Mais finalement je comprends que ça n’aurait pas changé grand-chose. Sur ces plateformes, les gens n’achètent pas un bon pour une coupe de cheveux. Ils font en réalité un geste pour les enseignes qu’ils connaissent et qu’ils apprécient.»

Et maintenant que La Coifferie a rouvert depuis une semaine, la propriétaire des lieux peut enfin remercier de vive voix tous ces anges gardiens qui se sont mobilisés. Un soutien qui lui aura très exactement permis de régler son loyer du mois d’avril. «Et ça, même sans être une grande gestionnaire, je peux vous dire que ça fait du bien», s’amuse la principale intéressée.

Le skateur et la bouteille à la mer

Photo: Steeve Iuncker-Gomez

Romain Loosli parle volontiers d’une «bouteille à la mer», rien de plus. Il y a deux mois, alors qu’il pliait boutique comme le reste de la Suisse, le commerçant genevois n’attendait pas grand-chose des initiatives en ligne. Les plateformes de crowdfunding? Il n’y avait pas eu recours au moment de se lancer il y a onze ans, alors pourquoi maintenant? Le site d’aide aux petits commerçants DireQt de QoQa? Un client lui avait soumis l’idée. Il s’était inscrit sans trop y penser.

Moins d’un mois plus tard, l’heure est au bilan. Verdict? Les aides ne sauveront pas Tranzport. Le magasin de skate du quartier des Eaux-Vives compte comme beaucoup d’autres sur le soutien proposé par la Confédération. En revanche, il reconnaît que l’expérience Qoqa – où la boutique a vendu des bons d’achat en ligne donc – s’est révélée positive. «En temps normal, ces sites de vente sont surtout des concurrents pour nous, explique le principal intéressé. Mais je loue le sincère soutien qu’ils m’ont apporté en temps de crise.»

Si lui-même est incapable de dire la somme exacte récoltée, il estime qu’elle devrait lui permettre de régler certaines factures et «d’être plus serein à l’heure de relancer son activité». «Le hasard a fait qu’au moment de fermer, je venais de recevoir toute la gamme d’été, raconte Romain Loosli. Forcément ça laisse de sacrées traites à payer.»

Parmi les participants à l’opération, un public lambda souhaitant bénéficier de la bonne affaire – pour chaque bon acheté, l’acquéreur empoche 10% de bonus – mais aussi des habitués, désireux de signifier leur soutien. «Certains m’ont aussi contacté directement sur les réseaux sociaux, pour me dire qu’ils avaient repéré quelque chose en vitrine, sourit Romain. Mais c’est sûr que c’est tout de suite moins pratique.» D’autres, enfin, sont passés par la plateforme de vente en ligne spécialisée «skate.ch», mise à disposition par un important distributeur afin de préserver les petites boutiques locales.

Des solutions e-shopping efficaces qui laissent finalement songeur. Et si Tranzport développait sa propre solution en ligne? «Sur ce point, le Covid m’a fait l’effet d’un bon coup de pied dans le derrière», sourit Romain. Heureux propriétaire d’un site depuis 2013, le passionné de skate reconnaît qu’il n’avait jamais pris le temps de le mettre à jour. Jusque-là, 30 à 50 produits seulement y étaient référencés. En l’espace de deux mois, ce chiffre a bondi pour passer à 1500. «J’ai toujours défendu le contact direct, surtout dans le cadre d’une boutique pour passionnés, insiste Romain. Mais il ne faut pas être naïf, la crise a encore renforcé la nécessité d’une présence en ligne. Un modèle hybride est possible et je vais dorénavant m’évertuer à le mettre en place.»