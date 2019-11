«La mosquée du Petit-Saconnex est désormais sous contrôle»

«Aujourd'hui, nous savons ce qu'il se passe à la mosquée du Petit-Saconnex». Dans une interview donnée à la RTS dans son journal de 19h30 dimanche, Monica Bonfanti, cheffe de la police genevoise s'est longuement exprimée sur le risque terroriste, les Genevois partis faire le djihad et la mosquée genevoise, qui est selon le politologue Hasni Abidi, «la plus problématique d'Europe».

Concernant la mosquée financée par l'Arabie saoudite, qui a été mise en cause dans plusieurs cas de radicalisation, la responsable de la police genevoise a affirmé que ce lieu de culte était désormais «sous contrôle». En coopération avec le service de renseignement de la Confédération, la police genevoise «est informée en temps réel s'il y a un prédicateur qui est problématique, s'il prêche la violence ou cherche activement des candidats au djihad».

Exercice antiterroriste du 11 au 13 novembre

Parmi les 92 Suisses partis se battre en Irak ou en Syrie sous l'égide de Daech, neuf sont genevois. «Sur ces neuf, deux sont rentrés», indiquait Monica Bonfanti, placés sous mandat de dépôt puis emprisonnés, «ils sont désormais sur le territoire genevois au bénéfice de mesures de substitution».

Enfin, la cheffe de la police rappelait que la menace terroriste en Suisse restait élevé, comme dans le reste de l'Occident. Et que la Suisse, par sa centralité pouvait servir de base logistique à l'organisation d'attentat ou de pays de transit. L'attentat le plus probable sur le territoire étant un acte isolé, ne nécessitant pas une logistique importante et pas forcément mandaté par Daech. Pour cette raison, un exercice de grand ampleur, impliquant 70 services différents est organisé dans toute la Suisse, aura lieu du 11 au 13 novembre, sur un scénario concocté par le service de renseignement, afin de tester les coopérations inter-services et inter-cantonales au niveau fédéral.