La mortalité routière frappe les usagers sans carrosserie

Maudet veut des plaques pour les vélos

Ministre de la police, Pierre Maudet souhaite serrer la vis aux deux-roues. L’élu PLR compte mieux identifier les cyclistes.



On voit les morts et les blessés graves augmenter pour les deux-roues, motorisés ou pas. Il y a de l’ordre à faire?



Oui, cela vaut la peine d’investir dans la prévention et une plus forte répression. Depuis la création en 2016 de la Police routière, on voit déjà qu’il a été utile d’être plus présent sur les sites accidentogènes. En matière de sécurité routière, l’un des piliers de la politique criminelle commune conclue avec le procureur général, on doit juguler davantage l’indiscipline généralisée où les deux-roues, motorisés ou pas, se distinguent comme un groupe spécialement problématique avec des comportements téméraires où ils mettent en péril les autres autant qu’eux-mêmes. Je songe aux passages au feu rouge qu’on peine à sanctionner. Beaucoup de radars ne prennent que de face et ne captent donc pas les motos. J’ai soumis un crédit au Grand Conseil pour moderniser ce matériel. Concernant les vélos, il serait temps de songer à les doter d’une plaque, comme c’est le cas pour les bicyclettes électriques les plus rapides.



Qu’en attendez-vous?



Seulement des avantages. Cela entrerait dans une démarche générale pour civiliser les deux-roues. Sur le plan fédéral, on discute d’une telle évolution ainsi que d’un ajustement des amendes pour les rendre plus proportionnées: aujourd’hui, un automobiliste se voit infliger 250 fr. d’amende pour un feu rouge grillé, alors qu’un cycliste s’en sort à 60 fr., à condition évidemment qu’on puisse l’identifier, par exemple avec une plaque. Leur vente pourrait alimenter un fonds qui financerait des infrastructures pour la mobilité douce, comme les réclame l’initiative 144. Cela aurait aussi des avantages en termes d’assurance RC. Enfin, celle-ci alimenterait une base de données des vélos et de leurs propriétaires qui pourrait aider à combattre le vol.



Et pourquoi pas des plaques pour les piétons?



Un piéton est avant tout un danger pour lui-même, on n’en a jamais vu renverser un vélo ou un 4x4!



L’État n’a-t-il pas incité au laxisme en laissant les motos rouler sur les voies de bus ou se parquer sur les trottoirs?



On verbalise les motos qui roulent sur les trottoirs et les voies de bus, à l’exception d’un simple test sur un tronçon, et bientôt un second site, mais les règles n’ont pas changé pour le reste. Concernant le parking, le Conseil d’État a rappelé qu’il s’agit d’une infraction mais qu’il n’en fait pas une priorité dans la répression.