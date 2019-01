La mère du Genevois radicalisé le défend

«Tout ce qu’ils disent de lui est un mensonge. »La mère du Genevois de 25 ans arrêté au Maroc après l’assassinat de deux touristes scandinaves s’est confiée mardi au journal espagnol «El Mundo». Elle nie toute implication de son fils dans cette tragédie. «C’est impossible, assure la mère, de nationalité espagnole. Kevin, sa femme et mon petit-fils sont venus en Suisse le 15 décembre et y sont restés jusqu’au 19 décembre. Ils voulaient renouveler des papiers pour qu’ils puissent continuer à venir en Europe et retourner immédiatement au Maroc. Or les meurtres ont eu lieu le 17.»

Les enquêteurs marocains ne disent pas le contraire. Si Kevin Z. a été interpellé le 28 décembre, avec une vingtaine d’autres personnes, c’est parce qu’il connaissait les auteurs de ces crimes. Abdelhak Khiame, patron du Bureau central d’investigation judiciaire marocain (BCIJ), citait samedi dernier dans nos colonnes «des réunions secrètes» de la cellule djihadiste démantelée, auxquelles le jeune Genevois aurait participé. Notamment pour y visionner des films de propagande de Daech. Ce responsable évoque des contacts directs avec l’émir de cette cellule – l’individu accusé d’avoir décapité l’une des deux victimes.

«Une mauvaise jeunesse»

Le Maroc soupçonne par ailleurs Kevin Z. «d’être imprégné de l’idéologie extrémiste». L’enquête du BCIJ a révélé son «adhésion à des opérations de recrutement et d’embrigadement de citoyens marocains et subsahariens pour exécuter des plans terroristes au Maroc». Il aurait entraîné certaines personnes interpellées dans cette affaire «aux nouvelles technologies de communication et au tir».

Interrogée par «El Mundo», sa mère prend sa défense. «C’est un jeune homme qui a eu une mauvaise jeunesse, raconte-t-elle. Il a perdu son père à 15 ans.» Délinquant récidiviste, ce binational suisse et espagnol a notamment été condamné pour infraction à la loi sur les stupéfiants, vol, cambriolage, dommages à la propriété, agression et violence conjugale. «Il fumait des joints et brûlait des voitures», précise sa mère.

Rentier AI

C’est dans une prison pour mineurs que le Genevois a découvert l’islam. «Il a dit avoir compris toutes ses erreurs grâce au Coran. Il s’est converti en 2011 (ndlr: à la mosquée du Petit-Saconnex) et a prié tous les jours, demandant pardon pour les folies qu’il avait commises. Lui qui avait des démons dans la tête a appris à les contrôler.» Un ami cité par le quotidien espagnol affirme que ces «démons» psychiques ont valu à Kevin Z. une rente AI à 50%. Selon ce proche, il la touchait encore au Maroc, pays qu’il a rejoint en 2015 pour se marier.

Selon le site marocain le360, le jeune radicalisé avait aussi projeté de s’attaquer à une bijouterie à Genève «pour financer son équipée djihadiste et octroyer le reste de son butin au groupe terroriste État islamique». Sa mère, elle, n’en croit pas un mot. (TDG)