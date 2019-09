La mère de Thomas avait porté plainte quatre fois

Lorraine Fasler et Fedele Mendicino

Lorraine Fasler et Fedele Mendicino ABO+

Ce lundi, le Ministère public confirme que l’homme retrouvé mort dans le Rhône le week-end dernier est bien le père du petit Thomas, 4 ans. Le corps de l’enfant avait été retrouvé une semaine plus tôt dans le fleuve. Ce dimanche, la «Tribune de Genève» révélait que le quadragénaire activement recherché par la police avait été repêché mort le matin, en aval du Pont de Peney. Le Ministère public indique que les circonstances du décès de l'enfant et du père restent à déterminer.

Dans la foulée, ce dernier confirme également que le Portugais était dans le collimateur de la justice (nos éditions du 26 septembre). Une procédure pénale a été ouverte en mars 2019 à la suite d'une plainte déposée par la mère de l'enfant contre lui le 1er février 2019. Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de non entrée en matière le 20 juin 2019. Pourquoi ? «La plainte étant pour l'essentiel tardive », indique, sans plus de détails, le Ministère public.

Une deuxième plainte pénale a été déposée à la police le 13 avril par la mère. Cette plainte faisait état d'injures, d'une gifle et d'un coup de pied. Le père a été entendu le 25 avril en qualité de prévenu par la police qui a transmis son rapport au Ministère public le 25 juin. Le 21 août, ce dernier a convoqué les parties pour une audience de confrontation fixée au 23 septembre. Deux plaintes complémentaires ont été adressées à la justice pénale les 4 juillet et 18 septembre pour des faits d'injures et de harcèlement. Ces plaintes ont été jointes à celle du 13 avril 2019.

Y-avait-il des raisons de penser que l’enfant courait un risque à être en présence, seul, de son père ? Le Ministère public estime que non.

Sur Facebook, la mère de Thomas avait déclaré dans un message: «Tout le monde avait été prévenu: la police, les juges, les tribunaux, la protection des mineurs, et personne n’a rien fait!»