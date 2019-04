La mémoire de Genève s’ouvre à vous

Plus de 150 ans de mémoire genevoise s’apprêtent à sortir des rayonnages où ils sommeillent. Des millions d’articles, de photos et d’annonces publiés par trois quotidiens emblématiques de ce canton deviendront accessibles gratuitement sur internet.

Cette future mine d’or permettra aux historiens de retracer l’évolution des mentalités et de la vie quotidienne, et à vous, lectrices et lecteurs de nos journaux, de retrouver l’édition de votre jour de naissance, l’histoire de votre famille ou celle de votre quartier.

Le plan de numérisation de la presse genevoise offrira aux internautes les archives de la «Tribune de Genève», du «Courrier» et de «La Suisse». Cet ambitieux projet a connu ce vendredi une avancée décisive. La signature d’une convention entre la Ville de Genève, la Bibliothèque nationale et les éditeurs des quotidiens va permettre de lancer une recherche de fonds puis de procéder au scannage des quelque 2,5 millions de pages archivées.

Le «Journal de Genève» et son successeur «Le Temps» ont déjà réalisé leur numérisation. Le projet auquel la «Tribune de Genève» est fière de s’associer vise à offrir les trois quotidiens cités sur une même plateforme, hébergée par la Bibliothèque nationale. Une deuxième phase permettra de numériser d’autres journaux genevois, notamment les publications politiques, exhumant ainsi tout un pan de notre patrimoine.

«La Suisse», disparue en 1994, trouvera là une seconde vie. Pour «Le Courrier» (151 ans) et la «Tribune de Genève» (140 ans), il s’agit d’une nouvelle étape, au moment où la presse souffre et doit se réinventer en permanence.

Nous vous tiendrons bien sûr informés de l’avancement du projet. Nous sommes ravis de pouvoir proposer bientôt ce trésor d’archives aux lectrices et aux lecteurs qui, par leur fidélité, nous offrent un cadeau inestimable: continuer à raconter, jour après jour, la vie de ce canton. (TDG)