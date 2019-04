La marche pour le climat fait se rejoindre dans la rue têtes blondes et têtes grises

Quatrième descente dans la rue en quatre mois: les néophytes de janvier sont déjà des vieux routiers. Tous les âges se côtoient plus que jamais dans les rangs des grévistes du climat. Ce samedi à Genève, c’est place des Vingt-Deux Cantons, puis Chantepoulet, pont du Mont-Blanc, avant de changer de rive et de finir devant le Grand Théâtre, au pied de la statue équestre d’un général qui commandait jadis à la fraîche, sans se préoccuper du réchauffement de la planète.

Les jeunes recrutent chez les vieux. L’engouement pour la cause environnementale fait se rapprocher les générations: le «manifester ensemble» s’entend comme un mot d’ordre évident. Une tête grise et féminine brandit au bout de sa perche un slogan de petit-fils: «Moins de trafic aérien, de l’air pour les terriens.»

On respire mieux dans les rues de notre ville, débarrassées des voitures pour laisser passer les marcheurs du samedi. La police a mis son fourgon en tête, ses brigades motorisées à la marge, ses hommes à pied en préservation luxueuse devant les hôtels cinq étoiles et les établissements bancaires. Un manifestant aux cheveux protestataires s’adresse à la foule: «Un jour, ils vont payer pour leurs agissements. Et ce jour, c’est aujourd’hui…» Sa voix de Gavroche climatique est très applaudie.

Combien sont-ils à taper dans les mains, assis pendant cinq minutes sur le pavé des rues basses et les voies du tram? «Entre 1200 et 1500 personnes», selon l’estimation de la police genevoise. Laquelle police cantonale a dû oublier de compter les enfants et les retraités. On s’approche plutôt des 3000 manifestants. C’est moins qu’à Lausanne et Berne à la même heure.

Mais les propos sont sur la même ligne revendicatrice. Un orateur prend la parole sur la place Neuve. Il s’adresse à «nos représentants siégeant là-haut sur la colline.» Pour leur dire quoi? «Bâle-Ville et le gouvernement vaudois ont déjà déclaré l’état d’urgence climatique. Le Canton de Genève doit en faire de même.»

Dans le public, des militants issus de différents mouvements politiques. Ils défilent mais sans banderoles partisanes. ««Les jeunes progressent dans leur engagement, commente l’un d’eux, enthousiaste. Ils ont déjà dépassé les anciennes générations. Ils ont une vision globale et se montrent ambitieux dans leurs objectifs. Quand les gens sont dans l’action, cela va vite. L’apprentissage se mène à pas de géant.»

La prochaine assemblée générale, c’est demain ou après-demain. Et la prochaine grève pour le climat, c’est le 24 mai, un vendredi. Elle sera mondiale et scolaire. Les marcheurs se quittent samedi, peu après 17 h, en se promettant d'être beaucoup plus nombreux dans six semaines. (TDG)