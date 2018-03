La manifestation «Prenons la Ville» réunit 2000 personnes

Deux mille personnes ont participé cet après-midi à la manifestation «Prenons la Ville». Ils protestaient contre des loyers jugés exorbitants, la gentrification des quartiers, l'exclusion des migrants et revendiquaient notamment plus de lieux alternatifs. Le rendez-vous était fixé à 14h à la Poste du Mont-Blanc. Les manifestants ont rejoint deux heures plus tard l’Usine, à la Place des Volontaires.

«Spécule à Sion, pas à Genève»

Avant le départ du cortège, plusieurs organisations aux revendications diverses appellent «à prendre la ville» à travers des discours, dont le collectif étudiant Xénope, qui occupe une maison à la route de Malagnou. Il est suivi par le collectif des Associations d'habitants-es qui s’insurge contre la «densification des quartiers», le collectif Sans Retour et le collectif Jean Dutoit, qui lui, dénonce les violences policières.

Loin d’être découragés par la pluie, les manifestants traversent le point du Mont-Blanc et se dirigent vers les Rues-Basses en musique. Des pancartes dépassent un peu partout: «Spécule à Sion si tu veux, mais pas à Genève» ou encore «Stop aux expulsions sans garantie de relogement». La foule est jeune, entre vingt et trente ans pour la majorité, mais pas que. En tête de file, ils sont encagoulés et vêtus de noir. Des fumigènes de couleur sont allumés tout au long de la marche.

La tension monte

La tension monte une fois arrivée à la place du Molard, lorsque le cortège passe devant le stand de campagne de Genève en Marche, le parti fondé par Eric Stauffer, resté sur place et entouré par deux gardes du corps. Une quinzaine de policiers casqués forment un cordon de sécurité. Les esprits s’échauffent, mais la marche reprend rapidement. Direction le 40 rue de la Coulouvrenière. Il est 16h. Une dizaine de manifestants font bloc devant l’entrée de l’immeuble, pendant que deux autres forcent la porte, avant de pénétrer à l’intérieur du bâtiment. Vide depuis sa construction en 1990, cet édifice a déjà été squatté à trois reprises.

Quelques instants plus tard, les deux personnes encagoulées réapparaissent au dernier étage de l’immeuble, sous les cris de la foule, avec une bannière: «Pas de réaction: occupations.» Le vent ne rend pas l’accrochage facile. La quatrième tentative sera la bonne. «On va l’occuper un moment ce bâtiment, lance une voix au mégaphone, on aura le temps de remettre la banderole en place!» Nouvel épisode de tension, lorsque des effectifs de police se font plus visibles dans le quartier. Le camion à eau est lui resté à la Place Neuve, prêt à intervenir en cas de besoin. La voix au mégaphone invite cette fois les manifestants à rejoindre la Place des Volontaires pour poursuivre la soirée en musique.

A 20h10, des barricades formées par des manifestants empêchaient tout accès à la rue de la Coulouvrenière. Un feu était allumé aux abords de l’immeuble nouvellement occupé, tandis que des petits feux d’artifices étaient projetés à quelques mètres de là.

Contactée en fin d'après-midi, la police ne constatait aucun débordement. «Des contrôles ont été menés auprès d’individus pouvant correspondre à des perturbateurs. Ces individus ont rapidement été relâchés», a indiqué Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police genevoise.

(TDG)