La maison du Jeu de l’Arc a eu droit à ses obsèques

Un cortège, des discours, des gens habillés en noir. Le rassemblement avait tout d’un enterrement, samedi matin. Dans un mélange de second degré et de colère, l’association Contre l’enlaidissement de Genève organisait un cortège funèbre jusqu’au bâtiment du Jeu de l’Arc. L’occasion de parcourir quelques centaines de mètres dans ce secteur cerné par les projets immobiliers et, pour les militants, d’énumérer les destructions planifiées de biens patrimoniaux.

Après une série de discours devant la future gare des Eaux-Vives et son architecture massive, le cortège s’est déplacé dans le quartier des Allières. Là, les maisons d’époque, avec les arbres centenaires qui les enveloppent, seront sacrifiées sur l’autel de la densification et des barres d’immeubles.

Enfin, les membres de l’association se sont réunis une dernière fois sur le parvis du bâtiment du Jeu de l’Arc, au Pré-l’Évêque. Une bâtisse vide et majestueuse en voie d’être démolie après des mois de lutte intense pour sa sauvegarde. «On a tout essayé: la pétition, la demande de classement, la Cour de justice. On a perdu à chaque fois», se désole Leïla el-Wakil.

Pour Björn Arvidsson, membre du comité de l’association, il s’agit de s’opposer à «la politique de table rase pratiquée à Genève», celle qui fait naître «des constructions offrant une rentabilité maximale, sans prendre en compte l’intérêt général».

(TDG)