La maison du Jeu de l’Arc a eu droit à ses obsèques

Un cortège, des discours, des gens habillés en noir. Le rassemblement avait tout d'un enterrement, samedi matin, devant la future gare des Eaux-Vives. Dans un mélange de second degré et de colère, l'association contre l'enlaidissement de Genève organisait un cortège funèbre jusqu'au bâtiment du Jeu de l'arc. L'occasion de parcourir quelques centaines de mètres et d'énumérer les destructions planifiées de biens patrimoniaux.

"Comme chaque personne affectée par un deuil, nous sommes tristes, donc nous pleurons", accueille Leïla el-Wakil, historienne de l'architecture et présidente de l'association. Dans son dos, la barre surplombant la gare des Eaux-Vives, avouons-le, invite peu à l'émerveillement. Là, les nostalgiques ont rendu hommage à l'ancienne gare, de taille modeste et nettement moins envahissante.

À quelques centaines de mètres en direction du sud, c'est le quartier des Allières qui est promis à la destruction. Les maisons d'époque, avec la forêt qui les enveloppe, laisseront place à des barres érigées sur l'autel de la densification. "C'est dégueulasse", s'indigne une militante, à l'ombre des chênes centenaires qui vivent leurs dernières heures.

Enfin, les membres de l'association se sont réunis une dernière fois sur le parvis du bâtiment du Jeu de l'Arc, au Pré-l'Evêque. Une bâtisse vide et majestueuse, récemment vendue par ses utilisateurs après des mois de lutte intense pour la sauvegarder. "On a tout essayé: la pétition, la demande de classement, la Cour de justice. On a perdu à chaque fois", se désole Leïla el-Wakil.

Samedi matin, il ne restait à la vingtaine de personnes réunies que la possibilité d'un hommage, avec des roses déposées sous le fronton de la maison du début du XXe siècle. Un dernier moyen de dire non au changement? "Nous ne sommes pas des ayatollahs qui veulent revenir dans le passé, rétorque Björn Arvidsson, auteur d'un livre sur la Belle époque de l’ornement à Genève (1890-1920). Mais nous luttons contre cette politique de table rase pratiquée à Genève. Des éléments existants sont sacrifiés pour des constructions offrant une rentabilité maximale. L'intérêt général n'est pas pris en compte."

Miguel Bueno, également membre de l'association, attire l'attention sur les arbres centenaires déracinés par les nouvelles constructions. "À chaque nouveau projet, on les coupe, leur absence va créer des îlots de chaleur. Même si on plante de jeunes arbres, on ne remplace pas des arbres centenaires en quelques années."