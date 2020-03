La machinerie du Grand Théâtre va être rénovée

Une bonne nouvelle pour le Grand Théâtre. Une fondation privée genevoise va débourser 5 millions de francs pour rénover la commande électronique de la machinerie. Il ne faut pas être grand clerc pour deviner qu’il s’agit – une fois de plus – de la Fondation Hans Wilsdorf, propriétaire de la marque de montres Rolex.

«Il est urgent de planifier la rénovation du système de commande et de ses composants qui seule garantira la sécurité, le bon fonctionnement et l’exploitation de la scène du Grand Théâtre», explique le Conseil administratif de la Ville de Genève dans un texte qui sera soumis au Conseil municipal pour validation. «Faute de quoi, de nouvelles pannes et un arrêt ultime du système actuel ne sont pas à exclure», prévient l’Exécutif.

Second crédit en perspective

Une expertise avait été lancée après la réouverture au public de l’enceinte, il y a un an. Les travaux s’étaleront sur sept mois et nécessiteront la fermeture de la scène pour deux mois et demi, probablement durant la pause estivale 2021.

Si cette opération s’avère indolore pour le contribuable, les élus de la Ville devront toutefois se prononcer par la suite sur un second crédit afin de rénover la machinerie de scène à proprement parler. Inexploitées pendant les trois ans de chantier, les mécaniques présentent aussi des signes d’usure. Là encore, il faudra compter plusieurs millions de francs.