La lutte s’intensifie contre la fermeture des offices de poste

La nouvelle, tombée au mois de juin, a fait l’effet d’une bombe. La Poste envisage en effet de supprimer un quart de ses offices à Genève, soit 12 sur 47. Depuis, la fronde s’organise, principalement dans les petites communes villageoises, les plus concernées. Dernière action en date, celle du Municipal de Bellevue, qui a adopté la semaine dernière une motion demandant au Conseil administratif de tout faire pour éviter une fermeture pure et simple du bureau de poste local.

«Soutenue par le PDC et Bellevue d’Avenir, notre motion a été votée à l’unanimité, se félicite Mylène Schopfer Sandoz, conseillère municipale PLR. Elle fait suite à notre pétition munie de 2471 signatures. Plus d’un millier de Bellevistes l’ont signée. Sur une population communale de 3300 habitants, enfants compris, c’est donc un beau succès.»

Mais une victoire d’étape seulement. «Motion et pétition donnent du poids à notre Conseil administratif en vue des négociations qu’il va avoir avec La Poste, mais nous sommes conscients qu’elle aura le dernier mot», reconnaît l’élue PLR. Qui ajoute que le texte de la motion a été envoyé à la direction du géant jaune ainsi qu’à l’Association des communes genevoises, au président du Grand Conseil, au Conseil d’Etat et au syndicat Syndicom.

La mobilisation belleviste s’additionne à celles d’autres petites communes. Anières, par exemple, a déjà voté une résolution pour le maintien de son office postal. A Meinier (2125 habitants), la pétition affole les compteurs. Plus de 3700 signatures à ce jour, dont un millier provenant de Meinites, relate Coranda Pierrehumbert, adjointe au maire. On relève aussi 1500 paraphes d’habitants de communes voisines, 800 en provenance de plus loin et une bonne centaine de France voisine. La mobilisation est forte également au sein des entreprises situées à la Pallanterie. La Mairie, qui s’est immédiatement et fortement mobilisée après l’annonce du mois de juin, indique que des discussions avec La Poste n’interviendront pas avant 2018.

Rappelons que les 65 entreprises basées au fret cargo de l’aéroport ont elles aussi déposé une pétition auprès du maire du Grand-Saconnex pour sauver leur office (lire notre édition du 16 octobre). Et le Municipal de Vernier a traité le 5 septembre une pétition lancée par le PLR pour le maintien du bureau de poste de Châtelaine.

Le plan d’austérité du géant jaune pourrait déboucher sur la suppression de 46 emplois à Genève. Outre ceux précités, les offices menacés se situent à Avully, Croix-de-Rozon, Chêne-Bougeries, Perly, Veyrier ainsi qu’en ville de Genève à la rue du Stand et à Malagnou.

