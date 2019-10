«La lutte contre le gaspillage doit devenir un réflexe citoyen»

Une recette des plus simples pour une problématique des plus complexes. Depuis ce mercredi matin et jusqu'à 15 h , la banque alimentaire genevoise Partage a réuni des personnalités romandes pour distribuer des bols de soupe chaude dans le hall de la gare Cornavin. Des légumes et un bouillon pour rappeler les enjeux liés au gaspillage alimentaire et à la faim, à Genève comme à l'échelle globale.

Voici trois ans que Partage descend dans la rue pour la Journée mondiale de l'alimentation. La fondation genevoise n'est plus seule, puisque des gros acteurs ont décidé d'envoyer des représentants pour participer à la distribution de soupe. Mercredi, des fonctionnaires internationaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) renforçaient les effectifs.

Chiffres alarmants à l'appui, Rodrigue Vinet, de la FAO, est venu avec l'ambition de délivrer trois messages. «Il faut remettre sur la table la problématique des populations qui souffrent de la faim. Après des chiffres en baisse durant une décennie, ils sont à nouveau en hausse depuis 2016.» La qualité de l'alimentation est également un dossier préoccupant, poursuit le fonctionnaire international, rappelant que notre planète compte 650 millions d'obèses et 2 milliards de personnes en surpoids. Enfin, la production alimentaire ayant un lourd impact sur l'environnement (les systèmes agricoles produisent 30% du CO2 total), «il est indispensable de lutter contre le gaspillage alimentaire».

Ces problématiques, Marc Nobs, directeur de Partage, les affronte au quotidien mais à une échelle différente. Chaque semaine, la banque alimentaire donne «un coup de pouce alimentaire» à plus de 11 000 personnes à Genève. «Parmi ceux qui bénéficient de nos prestations, nous voyons augmenter le nombre de gens qui ont un emploi mais dont le salaire ne correspond pas aux charges», observe le directeur.