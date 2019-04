La longue histoire quichottesque des tentes en faveur des sans-abri

Ces tentes qui poussent comme des champignons dans l’espace public, ce petit miracle de village toilé et éphémère font écho lointain à une opération similaire qui avait jadis marqué les esprits. Jadis, c’était il y a treize ans à Paris. En un temps record, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2006, quelque 200 tentes avaient vu le jour sur les berges du canal Saint-Martin, à l’initiative de la bien nommée association Les Enfants de Don Quichotte.

Jusqu’alors méconnue du grand public, cette action citoyenne issue de la société civile, avait réussi un incroyable coup de force: obliger le gouvernement français à adopter un projet de loi contre l’exclusion des sans-abri.

Les initiateurs avaient alors invité chaque citoyen à rejoindre le mouvement et à passer deux ou trois nuits, sous tente, par solidarité. Ce rapprochement concret des personnes à la rue et des «bien logés» avait donné un écho supplémentaire à cette occupation des rives. «Nous avions en effet investi le pavé pendant un certain temps», se souvient Serge Longère, depuis peu directeur de Première Ligne, l’association genevoise de réduction des risques liés aux drogues, signataire elle aussi de l’action menée ce mardi 2 avril sur la Plaine de Plainpalais.

«Les tentes montées au bord du canal étaient rouge vif, poursuit-il. Celles d’aujourd’hui sont vertes et belles à voir sous le soleil. Elles pourraient connaître plusieurs vies, aller dans d’autres quartiers, tourner dans la ville.»

Même si l’autorisation, délivrée à titre «exceptionnel», expire à midi, ce matériel de camping flambant neuf restera dans le réseau associatif qui en a fait l’acquisition. Il sera redistribué à ceux qui en ont besoin. Quand on sait la fréquence des démantèlements menés dans notre ville, à des fins dites «sécuritaires», 200 tentes ne seront pas de trop pour assurer une réserve logistique avant la réouverture de lieux d’hébergement d’urgence.

(TDG)