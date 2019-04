La loi sur la laïcité est à nouveau attaquée en justice

Un nouveau recours attaquant plusieurs dispositions de la loi sur la laïcité a été déposé devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice. Il est le fait de huit femmes de confession musulmanes portant le voile, dont six Suissesses; ainsi que de l’Union des organisations musulmanes de Genève (UOMG). Le recours, rédigé par Me Laïla Batou, a été déposé mardi.

La remise en cause de la loi est ici bien plus large que celle formulée dans le recours des Verts ou de la section genevoise du Réseau évangélique Suisse, qui vient d’obtenir l’effet suspensif. Le recours attaque en effet l’interdiction du port de signe religieux en public tant pour les élus (exécutifs, délibératifs et Grand Conseil) que pour les agents de l’État. Il conteste également la quasi-impossibilité d’organiser une manifestation cultuelle sur le domaine public, de même que l’article 7 permettant de restreindre le port de signes religieux ostentatoires «afin de prévenir des troubles graves à l’ordre public».

Cacher et non revendiquer

Me Batou invoque des restrictions excessives de libertés fondamentales. Mais pas du tout s’agissant de la liberté d’expression. «Contrairement à ce que l’on entend souvent, ces femmes ne portent pas le foulard pour exprimer quelque chose ou revendiquer, explique l’avocate. Elles le portent parce que c’est une intime conviction religieuse. On est davantage dans «l’invisibilisation» que dans l’expression.»

C’est en tous les cas ce que ces femmes expriment lorsqu’elles sont citées dans le recours. «Si j’enlevais mon voile, j’aurais effectivement l’impression d’être nue, mais il ne s’agit pas seulement de cacher mes cheveux, exprime l’une d’elles. C’est une pudeur qui ne concerne pas que le corps, qui s’étend à toute ma personnalité.»

Pour une autre, le voile a été une protection à l’adolescence: «Il m’a protégée de tout: alcool, drogue, boîtes de nuit; personne ne s’est jamais montré vulgaire avec moi, ni n’a parlé de moi dans des termes obscènes.» Une autre dit son désarroi: «Renier ma religion, c’est comme renier mon pays. J’aime la Suisse, mais me demander de cela, c’est me demander de renier qui je suis.»

Une affaire intime?

Partant du constat que le voile fait partie intégrante de la personnalité des recourantes, Laïla Batou en conclut que «l’interdiction des signes extérieurs religieux constitue une atteinte sévère à leur liberté religieuse, ainsi que, vraisemblablement, d’un nombre important de personnes dont l’UOMG a pour but statutaire de défendre les intérêts».

Cet interdit affecterait également leur autodétermination en matière vestimentaire et leur pudeur: «Ce sont des aspects relevant de leur liberté personnelle et de leur sphère privée, voire de leur dignité humaine», précise le recours.

Vient ensuite le tour d’une violation des droits politiques. La loi barre en effet l’accès aux mandats politiques «aux croyants pour qui la renonciation à certaines pratiques comporte un coût moral exorbitant». De plus, elle restreint la liberté des électeurs de choisir leurs élus, puisque certaines candidates ou certains candidats seraient empêchés de remplir pleinement leur mandat, ne pouvant siéger en présence du public.

Discrimination multiple

Un autre angle d’attaque est celui d’une forme de discrimination. «Cette loi ne discrimine effectivement ni tous les musulmans ni toutes les femmes, détaille l’avocate. En revanche, si vous êtes femme et musulmane, c’est pleinement le cas.» De fait, seules les femmes de cette confession sont numériquement concernées par la problématique du signe religieux (potentiellement, un sikh ou un juif pourraient l’être).

«En prétendant s’en prendre à tous les signes d’appartenance religieuse, la loi omet de distinguer des situations différentes. Elle est donc discriminatoire», assurent les recourantes. L’importance que revêt pour elles le port du voile en tant que mise en œuvre de leur foi les met, et elles seules, devant un choix impossible.

Enfin, et plus globalement, le recours remet en question la volonté du législateur genevois de transférer l’exigence de laïcité de l’organisation étatique vers les individus qui la composent, ce qui serait loin d’aller de soi. Avec notamment cet argument: «Soit la neutralité est bel et bien effective (absence de discrimination dans les faits), et alors peu importent les signes portés par les agents; soit la neutralité n’est pas effective, et alors l’absence de signe ne protège personne.» (TDG)