«La loi sur la laïcité contraindra à licencier»

La «Coordination contre une loi sur la laïcité contraire aux droits fondamentaux» a dit lundi tout le mal qu’elle pense du cadrage législatif proposé ce 10 février aux Genevois par le Conseil d’État et la majorité du Grand Conseil. Parmi les arguments développés par les référendaires, ceux de la conseillère administrative d’Onex Carole-Anne Kast ont été particulièrement remarqués car ancrés dans la réalité.

«Si cette loi est acceptée, elle me contraindrait normalement à me séparer de cinq femmes portant le voile, et cela bien qu’elles aient été engagées par la commune en sachant qu’elles le portaient, explique l’élue socialiste. Ce sont des patrouilleuses scolaires ou des accueillantes familiales. Que dirais-je aux parents qui seront privés de mode de garde? Et je ne suis pas la seule magistrate communale dans ce cas.»

«Je ne l’appliquerai pas»

L’ancienne présidente du Parti socialiste assure qu’elle n’acceptera pas d’assumer les conséquences de la loi. «Je refuserai de l’appliquer, et le Conseil d’État en fera ce qu’il voudra, poursuit-elle. C’est une loi qui crée l’exclusion, ciblant une certaine catégorie de travailleurs, en fait de travailleuses.»

Elle dénonce également «les aberrations» que créera la législation. «Dans certaines communes, le parascolaire est géré par des associations, dans d’autres par les services municipaux. Cela signifie que des cas similaires seront traités totalement différemment selon les lieux.»

Conseiller administratif de Carouge et président des Verts, Nicolas Walder confirme avoir les mêmes préoccupations: «Certains secteurs du nettoyage qui sont sous-traités seraient épargnés alors que les services municipaux n’auraient pas le choix. C’est absurde et discriminatoire.»

Des recours pendants

L’un des autres points les plus critiqués est l’interdiction faite aux députés et aux conseillers municipaux d’arborer des signes religieux lors des séances publiques (un ajout de dernière minute du Grand Conseil). Conseillère municipale écologiste à Meyrin et voilée, Sabine Tiguemounine estime ne pas représenter l’État, contrairement aux membres des exécutifs: «Je représente les gens qui m’ont élue, argumente-t-elle. Et ils l’ont fait en parfaite connaissance de cause. Avec cette loi, j’aurais droit de me présenter à une élection, de participer aux commissions mais pas de siéger en plénière.»

Rappelons que les Verts et le Réseau évangélique genevois ont déposé un recours contre la disposition contestée.

Une large coalition

Le front référendaire regroupe le PS, les Verts, Ensemble à Gauche, le Parti évangélique, mais également des féministes, des associations musulmanes et les syndicats. Pour ces derniers, ce n’est pas l’apparence de la personne qui doit importer mais la neutralité et l’impartialité de la prestation délivrée. «De plus, les seuls cas qui poseront problème, ce sont ceux des femmes musulmanes portant un foulard, ajoute Mirella Falco, secrétaire syndicale au SIT. C’est doublement discriminatoire.»

Pour Pierre Vanek, député de SolidaritéS, «cette loi répond en fait à des problèmes qui n’existent pas. C’est typiquement une loi Maudet avec ses caractéristiques propres: autoritaire, arbitraire et problématique d’un point de vue démocratique.»

Nicolas Walder estime de son côté que «le gouvernement a ouvert une boîte de Pandore dangereuse». Et de conclure: «Nous ne voulons pas d’une laïcité à la française qui proscrit tout signe religieux dans l’espace public.» (TDG)