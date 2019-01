La loi sur la laïcité a convaincu les Églises

En mars, les Églises protestante, catholique romaine et catholique chrétienne organisaient une rare conférence de presse pour faire part de leur déception sur le projet de loi sur la laïcité du Conseil d’État, qui vise à régler les relations entre ce dernier et les communautés religieuses. En l’état, le texte «péjorait» leurs conditions.

Mais la mouture remaniée et acceptée en avril par une majorité du Grand Conseil leur a fait changer de ton. Mardi, elles étaient à nouveau réunies, cette fois pour défendre d’une même voix la loi sur la laïcité, sur laquelle le peuple se prononcera le 10 février.

Neutralité à réactualiser

Si les trois Églises prennent aujourd’hui part au débat public, c’est parce qu’elles sont hautement concernées par le vote du 10 février. Et qu’elles se targuent d’un regard «d’expert» en matière des enjeux liés à la laïcité. «Nous avons un siècle d’expérience de séparation d’avec l’État et nous sommes devenues artisanes de la paix religieuse à Genève», soutiennent-elles en citant leurs actions œcuméniques et interreligieuses. Alors que ces institutions se fragilisent et que le christianisme s’essouffle, de l’aveu de ces institutions, il leur semble plus que nécessaire que l’État se dote d’une loi clarifiant sa prétention laïque à la lumière des enjeux contemporains. «L’objet religieux n’est pas anodin et doit rester sous l’attention de l’État, pointe Blaise Menu, modérateur de la Compagnie des pasteurs et des diacres. Ce n’est pas de l’ingérence, c’est sa responsabilité.»

«Ce n’est pas une votation sur le voile, encore moins sur une loi Maudet. C’est une votation sur le cadre à donner à la laïcité à Genève pour préserver la paix religieuse ces prochaines années.» Pascal Desthieux, vicaire épiscopal de l’Église catholique romaine

Le texte soumis en votation remporte le suffrage des trois institutions, notamment parce qu’il clarifie la neutralité de l’État, maintient la perception de la contribution religieuse volontaire tout en l’étendant à d’autres communautés, reconnaît et facilite le travail des aumôneries et lutte contre les dérives sectaires.

Des bémols acceptables

Pour autant, les Églises ne formulent pas leur «oui» la bouche en cœur. Elles rejoignent certaines critiques des référendaires, comme dans l’opposition à l’article qui interdit aux députés et aux conseillers municipaux d’arborer des signes religieux lors des séances publiques – un ajout de dernière minute du Grand Conseil. «Le dispositif va trop loin s’agissant de personnes élues en toute connaissance de cause», regrette Emmanuel Fuchs, président de l’Église protestante de Genève (EPG). La limitation de l’usage du domaine public pour des activités cultuelles dérange aussi, tout comme la prise en cause «insuffisante» de la problématique de l’entretien des édifices religieux, dont la charge saigne les caisses des institutions.

Ces quelques réserves ne justifient toutefois pas de «jeter le bébé avec l’eau du bain», estime Béatrix Leroy-Jeandin, présidente de l’Église catholique romaine. D’autant, rappelle-t-elle, que des recours (ndlr: des Verts et du Réseau évangélique genevois) seront traités après une éventuelle acceptation de la Loi et pourraient abroger ces points qui crispent. Et les représentants de l’EPG de renchérir: «Cette loi est un texte de compromis et il y a des points d’insatisfaction. Pour autant, un statu quo serait-il préférable? Non. L’absence de loi créera beaucoup plus d’occasions pour que certains problèmes prennent de l’ampleur.»

Pas une votation sur le voile

Les référendaires ont d’ailleurs été accusés d’une «absence de vision à long terme». Ce front, qui regroupe le PS, les Verts, Ensemble à Gauche, le Parti évangélique, des féministes, des associations musulmanes et des syndicats, juge la loi trop interventionniste, discriminante envers les femmes de confession musulmane qui portent le voile et contraire aux droits fondamentaux. L’argumentaire ne fait pas mouche pour les Églises: «Sous couvert de nobles combats, que nous partageons, ces contestataires s’avèrent incapables de prendre la mesure des enjeux du phénomène religieux, de ses risques résiduels sans processus de régulation, privilégiant la revendication de droits individuels là où il faut une réflexion institutionnelle.»

Et de regretter, enfin, que le débat se soit cristallisé sur le port de signes ostentatoires, en particulier sur le port du foulard. «Ce n’est pas une votation sur le voile, encore moins sur une loi Maudet (ndlr: le conseiller d’État Pierre Maudet a déposé le projet de loi), tranche Pascal Desthieux, vicaire épiscopal de l’Église catholique romaine. C’est une votation sur le cadre à donner à la laïcité à Genève pour préserver la paix religieuse ces prochaines années.»

(TDG)