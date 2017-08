La libération des Vernets par l’armée nécessite encore 59 millions de francs

Le marché conclu par le Conseil d’Etat avec l’armée pour que cette dernière libère plus rapidement le site de la caserne des Vernets afin de laisser place à des logements se matérialise peu à peu. Alors qu’un bâtiment de stationnement est en phase de construction à Meyrin-Mategnin, le Grand Conseil traitera en urgence le 31 août la suite du programme. Les deux crédits sollicités par le Conseil d’Etat sont conséquents: 34,5 millions pour un centre d’instruction des troupes de sauvetage à Epeisses et 24,9 millions pour un centre de logistique civile et militaire à Aire-la-Ville.

Avec ces deux crédits, la facture totale du déménagement de l’armée du centre-ville atteindra près de 80 millions (dont 22 millions versés par le groupe d’investisseurs choisi pour réaliser le nouveau quartier des Vernets). Le bâtiment d’hébergement de Meyrin-Mategnin coûtera en effet près de 21 millions. Rappelons que ce crédit avait été contesté par un référendum lancé par le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) et Ensemble à Gauche (EàG). Sans succès puisque le peuple a largement accepté, le 28 février 2016, le financement (68% de oui).

Inquiétante hausse des coûts

Les positions des députés n’ont guère évolué en se penchant sur l’étape suivante, laquelle avait été annoncée dès le départ. En Commission des travaux, une très large majorité a approuvé les deux crédits. Seuls EàG et un commissaire Vert les ont refusés (12 oui, 2 non et 1 abstention).

La commission a toutefois été quelque peu étonnée de constater une augmentation des coûts d’environ 10 millions de francs par rapport à ce que prévoyaient les crédits d’étude. Mais les réponses données par écrit par le conseiller d’Etat Serge Dal Busco semblent avoir rassuré la majorité favorable au projet.

Il est vrai que ce dernier, défendu par Pierre Maudet, a des atouts. Tout d’abord, la réalisation de ces infrastructures permettra de construire 1500 logements aux Vernets (le Conseil d’Etat devrait adopter le plan localisé de quartier à la rentrée). Ensuite, tant à Epeisses qu’à Aire-la-Ville, elles ne serviront pas qu’à l’armée, mais aussi aux pompiers, à la police ou à la protection civile.

Un référendum semble exclu

Il en faudrait toutefois bien plus pour séduire EàG. «Nous maintenons notre opposition car nous sommes face à une sorte de chantage de l’armée, explique Olivier Baud, représentant de la formation au sein de la Commission des travaux. Ce dossier a été très mal négocié par le Conseil d’Etat.»

Malgré ce refus de principe, Olivier Baud ne pense pas qu’il y aura cette fois de référendum. «Cela n’engage que moi, précise-t-il, mais il me semble que c’est un peu «plié». A Meyrin, c’est déjà construit…»

(TDG)