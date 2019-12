La lettre courroucée d'un banquier privé genevois au PDC

C'est un article publié le 5 décembre 2019 dans l'hebdomadaire allemand «Die Zeit» qui a éveillé la curiosité d'une large poignée de députés d'Ensemble à Gauche (EàG) au Parlement genevois. Auteure de l'article, la journaliste Sascha Buchbinder revient sur ce que d'aucuns appellent «l'affaire Maudet» et tente d'apporter un éclairage nouveau sur le magistrat libéral-radical. Un élément retient toutefois l'attention: la mention d'une lettre (lire ci-dessous) adressée au président de l'époque du Parti démocrate-chrétien Bertrand Buchs. L'expéditeur? Yves Mirabaud, président du conseil d'administration de la banque privée éponyme et président du conseil de la Fondation «Genève Place Financière».

Des députés d'Ensemble à Gauche ont obtenu la lettre mentionnée dans l'article du «Zeit». Et c'est le ton employé par l'expéditeur dans un contexte particulier (lire ci-contre) qui ont poussé sept députés d'Ensemble à Gauche à interpeller directement Yves Mirabaud via une lettre ouverte, datée du 10 décembre 2019, que nous avons pu consulter.

Cette première missive d'Yves Mirabaud n'est pas restée lettre morte. Puisque le principal concerné lui avait répondu. «J'étais extrêmement fâché se souvient Bertrand Buchs. Il s'agissait clairement d'intimidation. Je lui avais rappelé que notre parti était indépendant.»

Quels sont les griefs de la gauche de la gauche?

Dans la lettre ouverte qu'ils adressent ce mardi à Yves Mirabaud, les députés d'Ensemble à Gauche posent plusieurs questions. D'abord sur la «problématique sur le plan démocratique», écrivent-ils, d'insister sur la qualité de donateur de l'établissement bancaire pour «tenter d'orienter le comportement du président d'un parti politique». «Ne trouvez-vous pas que vous abusez de la puissance financière de votre groupe en tentant ainsi de dicter sa ligne de conduite au président d'un parti politique genevois, par ailleurs député au Grand Conseil», ajoutent-ils encore.

Les députés s'interrogent également sur le rappel «amical» d'Yves Mirabaud quant à la relation qu'entretient son établissement avec le PDC, qualifiée par l'intéressé de «longue et constructive». «Vos propos indiquent que l'attitude de Bertrand Buchs pourrait mettre en cause la qualité des relations entre la place financière et le PDC. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous aviez à l'esprit lorsque vous avez rédigé ces lignes», questionne EàG. Le PDC a-t-il été privé depuis cette échange de soutien financier? Yves Mirabaud affirme que ce n'est pas le cas (lire ci-dessous).

L'un des sept cosignataires de la lettre ouverte, le député Jean Batou ne se dit pas dupe des relations parfois tendues entre les partis politiques et ceux qui les financent. «Mais là, le ton impérieux et comminatoire de la lettre me choque», avance l'élu.

Reductio ad Maudetum

Les députés d'Ensemble à Gauche soulèvent une dernière question, et qui fait intervenir... Pierre Maudet. Décidément, l'homme est partout. Relevant que la banque privée aurait selon eux «d'importants intérêts financiers aux Émirats Arabes Unis», aurait remis de surcroît une distinction à un membre de la famille royale en septembre 2017, et aurait soutenu le magistrat PLR, les élus de la gauche de la gauche invitent l'établissement bancaire à leur indiquer quels sont les rapports que Mirabaud entretient avec le magistrat.

Contacté, Yves Mirabaud nous a répond via le responsable des relations presse par e-mail. «Le courrier que vous mentionnez a été adressé à Monsieur Bertrand Buchs (...) au tout début de l’affaire dite Maudet. Il visait à rappeler l’importance de l’union des partis de l’Entente genevoise alors que se profilait la votation sur la réforme fiscale des entreprises. (...) Un refus de cette réforme, après l’échec d’une première votation en février 2018, aurait pu mettre en péril l’économie genevoise dans son ensemble. Ce courrier ne portait donc pas sur la question d’un soutien financier.»

La banque privée précise qu'«aucun montant n’a été versé à Pierre Maudet ou à son association pour les élections cantonales de 2013 et 2018». Yves Mirabaud défend également la politique de la fondation et de l'établissement bancaire en matière de soutien financier. «La Fondation Genève Place Financière, en tant que structure faîtière d’un secteur économique important pour Genève, ainsi que la Banque Mirabaud, accordent depuis de nombreuses années leur soutien financier à bien plaire au PLR ainsi qu’au PDC, et ceci en 2019 également. Il est logique qu’un secteur économique soutienne des formations politiques qui œuvrent en faveur d’une économie compétitive.»