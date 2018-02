La lecture pour lutter contre la solitude

Aujourd’hui, c’est histoire. Celle de Louis XIV pour être exact. Brigitte Guillaume ouvre la biographie du Roi-Soleil au passage signalé par un marque-page et reprend la lecture du pavé de Max Gallo où elle l’avait laissée la semaine précédente. Claire-Lise Dugerdil, sagement assise sur le bord de son lit, l’écoute religieusement. «J’adore les livres d’histoire», avoue cette ancienne institutrice de l’école de Perly, âgée de 72 ans. À la Résidence du Mandement, un EMS de Satigny où elle vit depuis un an, elle reçoit tous les mardis après-midi la visite de Brigitte Guillaume, bénévole depuis trois ans à l’association Lecture et Compagnie.

Des livres, mais pas seulement

Comme son nom l’indique, cette association apporte un peu de compagnie aux personnes de tout âge, qu’elles soient handicapées, malades, en convalescence ou simplement retraitées. A la base, il s’agit essentiellement de faire la lecture à ces âmes esseulées, immobilisées ou dans l’incapacité de lire par elles-mêmes, mais l’association a diversifié ses prestations au fil de ses vingt et un ans d’activité. «Certains préfèrent regarder des films, jouer à des jeux de société ou simplement discuter de choses et d’autres», raconte Brigitte Guillaume, une employée de banque retraitée qui s’est engagée dans cette occupation par goût des contacts humains. «Je vais aussi chez un monsieur qui est un fan de hockey. Comme je n’y connais rien, il va falloir que je me renseigne.»

Avec Claire-Lise Dugerdil, elles se sont tout de suite trouvé des points communs. «Nous avons toutes les deux perdu un enfant, cela nous a rapprochées.» Quand elles ne bouquinent pas, elles vont boire le thé à la cafétéria ou faire une promenade. «Nous ne nous connaissons que depuis quelques mois, mais Brigitte est devenue une amie, confie la résidente. Nous avons développé une grande complicité. Dans un EMS, les journées sont longues, mais grâce à elle, le temps passe plus vite.»

Binômes soigneusement choisis

La fondatrice et directrice de l’association, Barbara Bianchi, choisit soigneusement les binômes lecteur-auditeur qu’elle compose. «J’essaie de connaître leurs profils respectifs, de savoir s’ils aiment les arts, les voyages, le sport ou les animaux. Le but est de mettre ensemble des gens qui se ressemblent, afin qu’ils s’attachent l’un à l’autre.» Elle se trompe rarement. «En vingt et un ans, je n’ai connu que trois cas où le contact n’est pas passé.»

Actuellement, une cinquantaine de lecteurs et lectrices bénévoles – retraités, étudiants, femmes ou hommes au foyer – travaillent pour Lecture et Compagnie, et à peu près autant de personnes en bénéficient. Barbara Bianchi a eu l’idée de fonder cette association après avoir tenu compagnie à une dame âgée, opérée des yeux, et s’être mise à lui faire la lecture. «Quand j’ai vu le bien que je lui avais fait, j’ai eu envie de lancer ce projet. L’idée est d’amener de la gentillesse et de l’amitié aux gens isolés, et de leur permettre de faire quelque chose d’intellectuel pour garder leurs méninges en activité. Notre mission, c’est de leur éviter de renoncer à la vie.»

Renseignements: www.lectureetcompagnie.ch, 022 321 44 56 (TDG)